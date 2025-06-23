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Новости Атака беспилотников на Киев
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Осколки вражеского БПЛА попали в нежилое здание в Соломенском районе Киева

обломки шахеда попали в нежилое здание в Киеве

В ночь на понедельник, 23 июня, во время атаки российских беспилотников обломки вражеского БпЛА попали в нежилое здание в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

беспилотник (3842) Киев (25791) атака (433)


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Топ комментарии
+6
А можна використовувати, як джерело, представника обраної місцевої влади, а не самозванців з незаконної організації?
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23.06.2025 01:42 Ответить
+2
****..ть як кацапи. У тих теж одні обломки
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23.06.2025 01:19 Ответить
+2
Можна, коли 73% не довбой..би
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23.06.2025 01:44 Ответить
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****..ть як кацапи. У тих теж одні обломки
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23.06.2025 01:19 Ответить
А можна використовувати, як джерело, представника обраної місцевої влади, а не самозванців з незаконної організації?
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23.06.2025 01:42 Ответить
Можна, коли 73% не довбой..би
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23.06.2025 01:44 Ответить
Боже борони Сирець,усіх алко-залежних аборіґенов на моему фатерлянді, та Збройні Сили Украіни.
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23.06.2025 02:07 Ответить
де наші дрони чому мацква не горить а я забув для зеленого мацква то все
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23.06.2025 03:40 Ответить
Ми дуже відстаємо За 3 роки могли щось зробити Читаю, якоі якості вони стали виробляти дрони та в яких кількостях.Так вони роздобвають Києв за 2 місяці Типун мені на язик , звичайно.
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23.06.2025 07:12 Ответить
Та якби ж би тільки шахеди (хоча й ті літали як вдома): і балістика і крилаті . Тупо раз на кілька днів русня кошмарить по повній Київ (а прифронтові - щодня) . Здохніть вже російські мразоти, яке ви взагалі маєте право щось запускати по Україні?
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23.06.2025 04:50 Ответить
Та можна прокльони слати з ранку до ночі , а толку? Чому я плакала в квітні 2019? Тому, що відчула себе незахищеною. Не довіряю цим пацанам нітрохи.Вони не здатні нас захистити .6 років суцільних провалів .Своєі зброі особливо нема , трошки є, але цього недостатньо .Посрались з Європою , з Білим Домом , читала, як американці принизили Дермака, ніхто його не прийняв , так що дарма гроші народні на літак витратив і костюм одів.Так само , як Байден свого часу , Рудий та політики в Європі вимагають звільнити д'Ермака.Зе не може і не хоче . Краіна некерована Кабмін - зборище нікчем А орки дуже виросли за цей час , читала, які в них з'явились нові розумні дрони .В нас таких нема .І в якій кількості .
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23.06.2025 07:26 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kyiv-udar-rf-zahybli/33451942.html Кількість загиблих через удар РФ у Києві зросла до 6. - Кличко

Найбільше постраждав Шевченківський район, де був зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки і де вже знайшли тіла 6 загиблих. Наразі тривають рятувальні роботи. Під завалами ще можуть бути люди, кажуть в ДСНС.
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23.06.2025 09:17 Ответить
 
 