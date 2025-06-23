Осколки вражеского БПЛА попали в нежилое здание в Соломенском районе Киева
В ночь на понедельник, 23 июня, во время атаки российских беспилотников обломки вражеского БпЛА попали в нежилое здание в Соломенском районе Киева.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий23.06.2025 01:44 Ответить Ссылка
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Найбільше постраждав Шевченківський район, де був зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки і де вже знайшли тіла 6 загиблих. Наразі тривають рятувальні роботи. Під завалами ще можуть бути люди, кажуть в ДСНС.