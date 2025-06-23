Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня", - повідомлялося о 20:14.

"Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:19.

"Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:24.

Згодом ПС повідомили, що ворог запустив ударні дрони з півночі.

"Сумська та Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:54.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:05 ПС повідомили про:

Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок!

Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину!

Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на північ.На заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:18.

О 21:47 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок!

Ворожі БпЛА з півночі Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок!

Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину!

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на сході та центрі Харківщини курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на Херсонщині курсом на захід, вектор руху Одеса.

Ворожі БпЛА на сході Полтавщини курсом на схід, - повідомлялося о 21:49.

О 22:50 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок!

Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок!

Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину!

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок. Декілька в районі Дніпра.

Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на Полтавщині курсом на захід та південь.

Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північ та захід.

Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину.

О 23:30 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину.

Ворожі БпЛА на сході Київщини курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.

Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину.

Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.

Ворожі БпЛА на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

"В усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух. Перебувайте під час тривоги в укриттях. Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 23:55.

О 00:27 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА на Сумщині та Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину Київщину та Чернігівщину.

Ворожі БпЛА на сході та півдні Київщини курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Житомирщину та Вінниччину.

Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.

Ворожі БпЛА на Кіровоградщині курсом на північ та захід.

Ворожі БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на на Полтавщину.

Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південь.

Ворожі БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині курсом на північ.

Ворожі БпЛА на сході Одещини курсом на Вінниччину.

"У Чернігівській, Київській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Полтавській областях - в повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. Бережіть своє та рідних життя, перебувайте в укриттях", - повідомили ПС о 00:43.

"Основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю", - повідомили ПС о 02:06.

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