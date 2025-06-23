Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня", - повідомлялося о 20:14.
"Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:19.
"Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:24.
Згодом ПС повідомили, що ворог запустив ударні дрони з півночі.
"Сумська та Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:54.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 21:05 ПС повідомили про:
- Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок!
- Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину!
- Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на північ.На заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
- Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:18.
О 21:47 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок!
- Ворожі БпЛА з півночі Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок!
- Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину!
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на сході та центрі Харківщини курсом на південно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на Херсонщині курсом на захід, вектор руху Одеса.
Ворожі БпЛА на сході Полтавщини курсом на схід, - повідомлялося о 21:49.
О 22:50 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок!
- Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок!
- Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину!
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок. Декілька в районі Дніпра.
- Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на Полтавщині курсом на захід та південь.
- Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північ та захід.
- Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину.
О 23:30 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину.
- Ворожі БпЛА на сході Київщини курсом на південно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.
- Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину.
- Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північно-західний напрямок.
- Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.
- Ворожі БпЛА на півночі Одещини курсом на Вінниччину.
"В усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух. Перебувайте під час тривоги в укриттях. Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 23:55.
О 00:27 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА на Сумщині та Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину Київщину та Чернігівщину.
- Ворожі БпЛА на сході та півдні Київщини курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Житомирщину та Вінниччину.
- Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.
- Ворожі БпЛА на Кіровоградщині курсом на північ та захід.
- Ворожі БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на на Полтавщину.
- Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південь.
- Ворожі БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині курсом на північ.
- Ворожі БпЛА на сході Одещини курсом на Вінниччину.
"У Чернігівській, Київській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Полтавській областях - в повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. Бережіть своє та рідних життя, перебувайте в укриттях", - повідомили ПС о 00:43.
"Основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю", - повідомили ПС о 02:06.
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