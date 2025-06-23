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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

ворог запустив шахеди

Ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня", - повідомлялося о 20:14.

"Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:19.

"Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:24.

Згодом ПС повідомили, що ворог запустив ударні дрони з півночі.

"Сумська та Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:54.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:05 ПС повідомили про:

  • Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок!
  • Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину!
  • Ворожі БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на північ.На заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Кіровоградщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:18.

О 21:47 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок!
  • Ворожі БпЛА з півночі Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок!
  • Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину!
  • Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на сході та центрі Харківщини курсом на південно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на Херсонщині курсом на захід, вектор руху Одеса.

Ворожі БпЛА на сході Полтавщини курсом на схід, - повідомлялося о 21:49. 

О 22:50 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок!
  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок!
  • Ворожі БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на північно-західний напрямок, на Дніпропетровщину!
  • Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок. Декілька в районі Дніпра.
  • Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на Полтавщині курсом на захід та південь.
  • Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північ та захід.
  • Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину.

О 23:30 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину.
  • Ворожі БпЛА на сході Київщини курсом на південно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.
  • Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину.
  • Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північно-західний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.
  • Ворожі БпЛА на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

"В усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух. Перебувайте під час тривоги в укриттях. Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 23:55.

О 00:27 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА на Сумщині та Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину Київщину та Чернігівщину.
  • Ворожі БпЛА на сході та півдні Київщини курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Житомирщину та Вінниччину.
  • Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.
  • Ворожі БпЛА на Кіровоградщині курсом на північ та захід.
  • Ворожі БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на на Полтавщину.
  • Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на південь.
  • Ворожі БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині курсом на північ.
  • Ворожі БпЛА на сході Одещини курсом на Вінниччину.

"У Чернігівській, Київській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Полтавській областях - в повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. Бережіть своє та рідних життя, перебувайте в укриттях", - повідомили ПС о 00:43. 

"Основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю", - повідомили ПС о 02:06. 

Читайте також: Війська РФ атакували 3 ракетами та 47 дронами. Знешкоджено 28 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4425) атака (398) Повітряні сили (2808)


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Топ коментарі
+17
Рашиський терор проти мирного населення не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,а де відповідь по містах рф ? ворог розуміє лише силу.
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22.06.2025 21:10 Відповісти
+8
Сьогодні знову черга Києва походу...а москва і далі всю війну спить спокійно
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23.06.2025 00:34 Відповісти
+2
А тим часом в ооні розглядають напад сша на іран...В Україні все мирно і спокійно,трампу нобелівку миру,путін мало не став миротворцем...
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23.06.2025 04:19 Відповісти
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Рашиський терор проти мирного населення не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,а де відповідь по містах рф ? ворог розуміє лише силу.
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22.06.2025 21:10 Відповісти
Сьогодні знову черга Києва походу...а москва і далі всю війну спить спокійно
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23.06.2025 00:34 Відповісти
Боже борони Сирець,усіх алко-залежних аборіґенов на моему фатерлянді, та Збройні Сили Украіни.
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23.06.2025 02:19 Відповісти
Троєщина вже давно не жлободром,а за якістю життя вже випереджає Печерськ.У мене квартири на Лесі Українки і на Бальзака.Ви навіть не уявляєте які жлоби зараз живуть у висотках за площею Лесі Українки.Сходіть пошукайте урни на Печерську,а якщо знайдете,то радянські бетонні.А магазини шагової доступності?А двори загороджені шлагбаумами,навіть швидка не заїде і т.д.♥️🇺🇦♥️
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23.06.2025 09:24 Відповісти
Боже збережи Троєщину і тих клятих алкашів,що під наше ппо зараз бухають у дворі і ржуть над москалями во всю горлянку(щоб ви здохли,спати не даєте)🤣🤣🤣🤡🇷🇺🤡❤️🇺🇦❤️
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23.06.2025 02:28 Відповісти
привіт Троєщині з Троєщіни. З третьої години можно вже спробувати заснути.
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23.06.2025 02:46 Відповісти
Де б***дь удари балістикою по моцкві? Чому моцква не горить і рашисти не дохнуть? Поки не буде жорстоких ударів по моцквичам і 12 мільйонів моцквичів не будуть плавати в говні і своїй крові все це устраює московський режим
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23.06.2025 02:40 Відповісти
Сьогодні в ху.... лостану велике свято початок війни з фашистською Німеччиною за можливість перетворити нацизм на ще страшніше явище рашизм. І не забули про початок о 4 годині. Буде прокляті тварюки.
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23.06.2025 04:17 Відповісти
Взагалі, початок 22.06 о 4 ранку було
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23.06.2025 04:53 Відповісти
Звіняйте, це вже мабуть щось з головою, думав що сьогодні 22
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23.06.2025 05:10 Відповісти
28 вони нас із землею рівняти будуть..треба всіх лідорів ЄС, голів ООН, МАГАТЕ запросити на святкування. На святкування річниці та екскурсію по Києву. А потім можна до Сум запросити..Харкова і т.д.

І подивимось, хто приїде..
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23.06.2025 07:21 Відповісти
А тим часом в ооні розглядають напад сша на іран...В Україні все мирно і спокійно,трампу нобелівку миру,путін мало не став миротворцем...
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23.06.2025 04:19 Відповісти
В трампонутий каже що це Іран напав на США, а він тільки відповів. А зараз пропагує перемовини і не ображатися, а то ще може відповісти
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23.06.2025 05:14 Відповісти
Судячи з того де ти ховається, то до тебе це точно підходить, я не сумніваюся, що ти про себе написав. Задрот він і в Канаді задрот
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23.06.2025 05:18 Відповісти
 
 