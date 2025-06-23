Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером воскресенья, 22 июня, российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на юге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга", - сообщалось в 20:14.

"Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БпЛА", - сообщалось в 20:19.

"Запорожье - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:24.

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ЧПозже ВС сообщили, что враг запустил ударные дроны с севера.

"Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 20:54.

Обновление по движению вражеских БпЛА

В 21:05 ВС сообщили о:

Вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление!

Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину!

Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины курсом на север.На западе Днепропетровщины курсом на Кривой Рог.

Вражеские БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 21:18.

В 21:47 ВС сообщили:

Вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление!

Вражеские БпЛА с севера Черниговщины курсом на юго-западное направление!

Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину!

Вражеские БПЛА на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление.

Вражеские БпЛА на востоке и центре Харьковской области курсом на юго-западное направление.

Вражеские БпЛА в Херсонской области курсом на запад, вектор движения Одесса.

Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на восток, - сообщалось в 21:49.

В 22:50 ВС сообщили:

Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на юго-западное направление!

Вражеские БПЛА на Черниговщине курсом на юго-западное направление!

Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину!

Вражеские БПЛА на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление. Несколько в районе Днепра.

Вражеские БПЛА на Харьковщине курсом на юго-западное направление.

Вражеские БПЛА на Полтавщине курсом на запад и юг.

Вражеские БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины курсом на север и запад.

Вражеские БПЛА на севере Кировоградщины курсом на Черкасщину.

В 23:30 ВС сообщили:

Вражеские БПЛА на Сумщине курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину.

Вражеские БпЛА на востоке Киевщины курсом на юго-западное направление.

Вражеские БпЛА на Черниговщине курсом на юго-западное направление, на Киевщину.

Вражеские БпЛА в Черкасской области курсом на юго-западное направление.

Вражеские БпЛА на западе Днепропетровщины курсом север на Полтавщину и Кировоградщину.

Вражеские БПЛА на Харьковщине курсом на юго-западное направление.

Вражеские БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины курсом на северо-западное направление.

Вражеские БПЛА на севере Кировоградщины курсом на Николаевщину.

Вражеские БпЛА на севере Одесщины курсом на Виннитчину.

"Во всех перечисленных областях большое количество враждебных БпЛА, имеющих хаотическое движение. Находитесь во время тревоги в укрытиях. Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ВС в 23:55.