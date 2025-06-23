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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

враг запустил шахиды

Вечером воскресенья, 22 июня, российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на юге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга", - сообщалось в 20:14.

"Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БпЛА", - сообщалось в 20:19.

"Запорожье - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:24.

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ЧПозже ВС сообщили, что враг запустил ударные дроны с севера.

"Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 20:54.

Обновление по движению вражеских БпЛА

В 21:05 ВС сообщили о:

  • Вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление!
  • Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину!
  • Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины курсом на север.На западе Днепропетровщины курсом на Кривой Рог.
  • Вражеские БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 21:18.

В 21:47 ВС сообщили:

  • Вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление!
  • Вражеские БпЛА с севера Черниговщины курсом на юго-западное направление!
  • Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину!
  • Вражеские БПЛА на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление.
  • Вражеские БпЛА на востоке и центре Харьковской области курсом на юго-западное направление.
  • Вражеские БпЛА в Херсонской области курсом на запад, вектор движения Одесса.

Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на восток, - сообщалось в 21:49.

В 22:50 ВС сообщили:

  • Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на юго-западное направление!
  • Вражеские БПЛА на Черниговщине курсом на юго-западное направление!
  • Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину!
  • Вражеские БПЛА на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление. Несколько в районе Днепра.
  • Вражеские БПЛА на Харьковщине курсом на юго-западное направление.
  • Вражеские БПЛА на Полтавщине курсом на запад и юг.
  • Вражеские БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины курсом на север и запад.
  • Вражеские БПЛА на севере Кировоградщины курсом на Черкасщину.

В 23:30 ВС сообщили:

  • Вражеские БПЛА на Сумщине курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину.
  • Вражеские БпЛА на востоке Киевщины курсом на юго-западное направление.
  • Вражеские БпЛА на Черниговщине курсом на юго-западное направление, на Киевщину.
  • Вражеские БпЛА в Черкасской области курсом на юго-западное направление.
  • Вражеские БпЛА на западе Днепропетровщины курсом север на Полтавщину и Кировоградщину.
  • Вражеские БПЛА на Харьковщине курсом на юго-западное направление.
  • Вражеские БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины курсом на северо-западное направление.
  • Вражеские БПЛА на севере Кировоградщины курсом на Николаевщину.
  • Вражеские БпЛА на севере Одесщины курсом на Виннитчину.

"Во всех перечисленных областях большое количество враждебных БпЛА, имеющих хаотическое движение. Находитесь во время тревоги в укрытиях. Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ВС в 23:55.

Автор: 

беспилотник (3842) атака (433) Воздушные силы (2468)


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Топ комментарии
+17
Рашиський терор проти мирного населення не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,а де відповідь по містах рф ? ворог розуміє лише силу.
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22.06.2025 21:10 Ответить
+8
Сьогодні знову черга Києва походу...а москва і далі всю війну спить спокійно
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23.06.2025 00:34 Ответить
+2
А тим часом в ооні розглядають напад сша на іран...В Україні все мирно і спокійно,трампу нобелівку миру,путін мало не став миротворцем...
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23.06.2025 04:19 Ответить
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Рашиський терор проти мирного населення не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,а де відповідь по містах рф ? ворог розуміє лише силу.
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22.06.2025 21:10 Ответить
Сьогодні знову черга Києва походу...а москва і далі всю війну спить спокійно
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23.06.2025 00:34 Ответить
Боже борони Сирець,усіх алко-залежних аборіґенов на моему фатерлянді, та Збройні Сили Украіни.
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23.06.2025 02:19 Ответить
Троєщина вже давно не жлободром,а за якістю життя вже випереджає Печерськ.У мене квартири на Лесі Українки і на Бальзака.Ви навіть не уявляєте які жлоби зараз живуть у висотках за площею Лесі Українки.Сходіть пошукайте урни на Печерську,а якщо знайдете,то радянські бетонні.А магазини шагової доступності?А двори загороджені шлагбаумами,навіть швидка не заїде і т.д.♥️🇺🇦♥️
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23.06.2025 09:24 Ответить
Боже збережи Троєщину і тих клятих алкашів,що під наше ппо зараз бухають у дворі і ржуть над москалями во всю горлянку(щоб ви здохли,спати не даєте)🤣🤣🤣🤡🇷🇺🤡❤️🇺🇦❤️
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23.06.2025 02:28 Ответить
привіт Троєщині з Троєщіни. З третьої години можно вже спробувати заснути.
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23.06.2025 02:46 Ответить
Де б***дь удари балістикою по моцкві? Чому моцква не горить і рашисти не дохнуть? Поки не буде жорстоких ударів по моцквичам і 12 мільйонів моцквичів не будуть плавати в говні і своїй крові все це устраює московський режим
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23.06.2025 02:40 Ответить
Сьогодні в ху.... лостану велике свято початок війни з фашистською Німеччиною за можливість перетворити нацизм на ще страшніше явище рашизм. І не забули про початок о 4 годині. Буде прокляті тварюки.
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23.06.2025 04:17 Ответить
Взагалі, початок 22.06 о 4 ранку було
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23.06.2025 04:53 Ответить
Звіняйте, це вже мабуть щось з головою, думав що сьогодні 22
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23.06.2025 05:10 Ответить
28 вони нас із землею рівняти будуть..треба всіх лідорів ЄС, голів ООН, МАГАТЕ запросити на святкування. На святкування річниці та екскурсію по Києву. А потім можна до Сум запросити..Харкова і т.д.

І подивимось, хто приїде..
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23.06.2025 07:21 Ответить
А тим часом в ооні розглядають напад сша на іран...В Україні все мирно і спокійно,трампу нобелівку миру,путін мало не став миротворцем...
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23.06.2025 04:19 Ответить
В трампонутий каже що це Іран напав на США, а він тільки відповів. А зараз пропагує перемовини і не ображатися, а то ще може відповісти
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23.06.2025 05:14 Ответить
Судячи з того де ти ховається, то до тебе це точно підходить, я не сумніваюся, що ти про себе написав. Задрот він і в Канаді задрот
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23.06.2025 05:18 Ответить
 
 