Войска РФ атаковали тремя ракетами и 47 дронами. Обезврежено 28 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 22 июня войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 с ВОТ Донецкой обл. и 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основное направление удара - Черниговщина!

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности на Черниговщине, Сумщине и Одесской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали беспилотниками Нежинский район Черниговщины: погиб мужчина, повреждены дома.