4 636 21
Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 21 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА,- сообщалось в 17:56.
- БПЛА на Сумщине, курс юго-западный,- сообщалось в 18:06.
- БПЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину,- сообщалось в 18:19.
В 18:52 ВС сообщили:
- БПЛА в западной части Сумщины, курс западный.
- БПЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
- БПЛА из Сумщины, курсом на Полтавщину, - сообщалось в 19:17.
В 19:35 ВС сообщили:
- БПЛА в южной части Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в центральной и южной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА по направлению города, - сообщалось в 19:37.
БПЛА в Полтавской области, курсом на Миргород, - сообщалось в 19:42.
Топ комментарии
+4 Dima30
показать весь комментарий21.06.2025 19:03 Ответить Ссылка
+4 Dima30
показать весь комментарий21.06.2025 20:07 Ответить Ссылка
+2 Герхард
показать весь комментарий21.06.2025 18:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зовсім совісті нема. 😁
Зазвичай десь до 22 злітають пепелаци. До 2 ночі пуски. К 5 ранку ракети починають прилітати.
большевикихФедоров. хотя тут даже не миллион, а всего условных (365х500) = 200 000.