Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 21 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА,- сообщалось в 17:56.

БПЛА на Сумщине, курс юго-западный,- сообщалось в 18:06.

БПЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину,- сообщалось в 18:19.

В 18:52 ВС сообщили:

БПЛА в западной части Сумщины, курс западный.

БПЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

БПЛА из Сумщины, курсом на Полтавщину, - сообщалось в 19:17.

В 19:35 ВС сообщили:

БПЛА в южной части Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в центральной и южной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.

Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА по направлению города, - сообщалось в 19:37.

БПЛА в Полтавской области, курсом на Миргород, - сообщалось в 19:42.

Также читайте: Взрывы прогремели в Кременчуге: город атакуют российские дроны