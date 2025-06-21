РУС
Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Враг атакует шахедами

Вечером субботы, 21 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА,- сообщалось в 17:56.

  • БПЛА на Сумщине, курс юго-западный,- сообщалось в 18:06.
  • БПЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину,- сообщалось в 18:19.

В 18:52 ВС сообщили:

  • БПЛА в западной части Сумщины, курс западный.
  • БПЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА из Сумщины, курсом на Полтавщину, - сообщалось в 19:17.

В 19:35 ВС сообщили:

  • БПЛА в южной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в центральной и южной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.

Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА по направлению города, - сообщалось в 19:37.

БПЛА в Полтавской области, курсом на Миргород, - сообщалось в 19:42.

Также читайте: Взрывы прогремели в Кременчуге: город атакуют российские дроны

Автор: 

беспилотник (4320) Воздушные силы (2699)
Топ комментарии
+4
для цього потрібно знищити "нефтянку" ,тоді пропадуть нафтодолари, пропаде і фінансування армії а отже вони підуть грабувати багатіїв на рубльовці..
21.06.2025 19:03 Ответить
21.06.2025 19:03 Ответить
+4
непомітний чоловік, років 45-ти в окопі на передку..
21.06.2025 20:07 Ответить
21.06.2025 20:07 Ответить
+2
Щось рано сьогодні...
Зовсім совісті нема. 😁
21.06.2025 18:34 Ответить
21.06.2025 18:34 Ответить
Почали о шостій. Буде весела нічка...
21.06.2025 18:27 Ответить
21.06.2025 18:27 Ответить
Ну так - сакральна дата для іпанутих . 22 червня !!
21.06.2025 18:42 Ответить
21.06.2025 18:42 Ответить
И то правда, Макс. Не учел.
21.06.2025 19:48 Ответить
21.06.2025 19:48 Ответить
Кацапсина , нах в вигребную яму !
21.06.2025 20:36 Ответить
21.06.2025 20:36 Ответить
Приходе ніч і кацапсчі підараси починають бісноватись...
21.06.2025 18:32 Ответить
21.06.2025 18:32 Ответить
Щось рано сьогодні...
Зовсім совісті нема. 😁
21.06.2025 18:34 Ответить
21.06.2025 18:34 Ответить
може це пролог до ракетної атаки?
21.06.2025 18:45 Ответить
21.06.2025 18:45 Ответить
Все одно зарано.

Зазвичай десь до 22 злітають пепелаци. До 2 ночі пуски. К 5 ранку ракети починають прилітати.
21.06.2025 18:54 Ответить
21.06.2025 18:54 Ответить
нездатні на оперативний прорив по всій ділянці фронту - кацапська армія здихає і обнуляється. Ще трохи і залишки підуть на кацапію рубльовку брати. Залишилось тільки терор з неба - вже і вдень.
21.06.2025 18:46 Ответить
21.06.2025 18:46 Ответить
для цього потрібно знищити "нефтянку" ,тоді пропадуть нафтодолари, пропаде і фінансування армії а отже вони підуть грабувати багатіїв на рубльовці..
21.06.2025 19:03 Ответить
21.06.2025 19:03 Ответить
Символом цієї війни з російської сторони стали обриси російського Шахеда, а яка українська зброя стала символом цієї війни?
21.06.2025 19:56 Ответить
21.06.2025 19:56 Ответить
непомітний чоловік, років 45-ти в окопі на передку..
21.06.2025 20:07 Ответить
21.06.2025 20:07 Ответить
А у тилу шапіто та балаган.
21.06.2025 22:07 Ответить
21.06.2025 22:07 Ответить
Зеленський з рахівницею в руках!
21.06.2025 20:14 Ответить
21.06.2025 20:14 Ответить
О, путін знов оголошує перемир'я
21.06.2025 20:23 Ответить
21.06.2025 20:23 Ответить
Зараз Вова 🤡 накаже запустити по к@ц@пст@ну українські ракети 🚀, про які розповідає з листопада 2024 року.
21.06.2025 20:24 Ответить
21.06.2025 20:24 Ответить
это кажется тот "миллион дронов" о котором так долго говорили большевики хФедоров. хотя тут даже не миллион, а всего условных (365х500) = 200 000.
21.06.2025 20:25 Ответить
21.06.2025 20:25 Ответить
 
 