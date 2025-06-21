УКР
Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні,- Повітряні сили (оновлено)

ворог атакує шахедами

Ввечері суботи, 21 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА,- повідомлялося о 17:56.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний,- повідомлялося о 18:06.

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину,- повідомлялося о 18:19.

О 18:52 ПС повідомили:

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 19:17. 

О 19:35 ПС повідомили:

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.

Ніжин - перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста, - повідомлялося о 19:37.

БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород, - повідомлялося о 19:42. 

О 20:31 ПС повідомили:

  • БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, постійно змінює курс.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, південно-західний.

+4
для цього потрібно знищити "нефтянку" ,тоді пропадуть нафтодолари, пропаде і фінансування армії а отже вони підуть грабувати багатіїв на рубльовці..
21.06.2025 19:03 Відповісти
+4
непомітний чоловік, років 45-ти в окопі на передку..
21.06.2025 20:07 Відповісти
+2
Щось рано сьогодні...
Зовсім совісті нема. 😁
21.06.2025 18:34 Відповісти
Почали о шостій. Буде весела нічка...
21.06.2025 18:27 Відповісти
Ну так - сакральна дата для іпанутих . 22 червня !!
21.06.2025 18:42 Відповісти
И то правда, Макс. Не учел.
21.06.2025 19:48 Відповісти
Кацапсина , нах в вигребную яму !
21.06.2025 20:36 Відповісти
Приходе ніч і кацапсчі підараси починають бісноватись...
21.06.2025 18:32 Відповісти
може це пролог до ракетної атаки?
21.06.2025 18:45 Відповісти
Все одно зарано.

Зазвичай десь до 22 злітають пепелаци. До 2 ночі пуски. К 5 ранку ракети починають прилітати.
21.06.2025 18:54 Відповісти
нездатні на оперативний прорив по всій ділянці фронту - кацапська армія здихає і обнуляється. Ще трохи і залишки підуть на кацапію рубльовку брати. Залишилось тільки терор з неба - вже і вдень.
21.06.2025 18:46 Відповісти
для цього потрібно знищити "нефтянку" ,тоді пропадуть нафтодолари, пропаде і фінансування армії а отже вони підуть грабувати багатіїв на рубльовці..
21.06.2025 19:03 Відповісти
Символом цієї війни з російської сторони стали обриси російського Шахеда, а яка українська зброя стала символом цієї війни?
21.06.2025 19:56 Відповісти
непомітний чоловік, років 45-ти в окопі на передку..
21.06.2025 20:07 Відповісти
А у тилу шапіто та балаган.
21.06.2025 22:07 Відповісти
Зеленський з рахівницею в руках!
21.06.2025 20:14 Відповісти
О, путін знов оголошує перемир'я
21.06.2025 20:23 Відповісти
Зараз Вова 🤡 накаже запустити по к@ц@пст@ну українські ракети 🚀, про які розповідає з листопада 2024 року.
21.06.2025 20:24 Відповісти
это кажется тот "миллион дронов" о котором так долго говорили большевики хФедоров. хотя тут даже не миллион, а всего условных (365х500) = 200 000.
21.06.2025 20:25 Відповісти
 
 