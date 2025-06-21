4 636 21
Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні,- Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 21 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА,- повідомлялося о 17:56.
БпЛА на Сумщині, курс південно-західний,- повідомлялося о 18:06.
БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину,- повідомлялося о 18:19.
О 18:52 ПС повідомили:
- БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
- БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 19:17.
О 19:35 ПС повідомили:
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
Ніжин - перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста, - повідомлялося о 19:37.
БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород, - повідомлялося о 19:42.
О 20:31 ПС повідомили:
- БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, постійно змінює курс.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, південно-західний.
