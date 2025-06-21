Россияне атаковали беспилотниками Нежинский район Черниговщины: погиб мужчина, повреждены дома. ФОТО
Сегодня вечером, 21 июня, российские войска ударили беспилотниками по Нежинскому району Черниговской области, есть погибший.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Черниговщина находится под вражеским обстрелом. Вечером российские беспилотники атаковали Нежинский район. К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в селе разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и гараж.
"Агрессор всегда действует коварно. В очередной раз бьет по домам людей. Сегодняшний удар унес еще одну жизнь", - написал глава ОВА.
В свою очередь Нежинский городской голова сообщал, что Нежин находится под атакой шахедов.
"В данное время зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами громады, в соседнем населенном пункте", - говорится в сообщении.
Последствия атаки устанавливаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Написали на паркані укриття і стрілку в підвал де крім труб ще кілька людей вмістяться і все. І той на замку, бо як інакше. Буде віткритим то гаплик камунікаціям бомжи і нарика та неадекватна молодь все зруйнує.
А мають бути стаціонарні справжні діючі укриття, де мають чергувати постійно правоозоронець, медичний працівник і штатний доглядач укриття.
Принаймі так є і тільки так в кожній країні, бо укриття це СПАСІННЯ ДЛЯ СОТЕН І ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ !
В нас таких укриттів НЕ МАЄ!!! Але гроші на них спіжжені чималі!