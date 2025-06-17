РУС
Рашисты атаковали Черниговскую область ракетой и беспилотниками, есть раненая. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи под вражеской атакой находились поселок на Прилуччине и Чернигов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Россияне атаковали беспилотником поселок на Прилуччине. Под ударом - двухэтажный жилой дом. Повреждена крыша, повылетали окна. Также разрушены гаражи. Повреждены машины. Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Враг также ударил крылатой ракетой по жилому микрорайону Чернигова. Повреждены дома и хозяйственные сооружения. Предварительно, без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили БпЛА по больнице в Семеновке на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов





обстрел (29640) Чернигов (915) Черниговская область (1273) Прилукский район (20) Черниговский район (68)
