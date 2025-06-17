1 008 0
Рашисты атаковали Черниговскую область ракетой и беспилотниками, есть раненая. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение ночи под вражеской атакой находились поселок на Прилуччине и Чернигов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Россияне атаковали беспилотником поселок на Прилуччине. Под ударом - двухэтажный жилой дом. Повреждена крыша, повылетали окна. Также разрушены гаражи. Повреждены машины. Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.
Враг также ударил крылатой ракетой по жилому микрорайону Чернигова. Повреждены дома и хозяйственные сооружения. Предварительно, без пострадавших.
