Рашисты атаковали Черниговскую область ракетой и беспилотниками, есть раненая. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи под вражеской атакой находились поселок на Прилуччине и Чернигов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Россияне атаковали беспилотником поселок на Прилуччине. Под ударом - двухэтажный жилой дом. Повреждена крыша, повылетали окна. Также разрушены гаражи. Повреждены машины. Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Враг также ударил крылатой ракетой по жилому микрорайону Чернигова. Повреждены дома и хозяйственные сооружения. Предварительно, без пострадавших.

