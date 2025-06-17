УКР
Рашисти атакували Чернігівщину ракетою та безпілотниками, є поранена. ФОТОрепортаж

Протягом ночі під ворожою атакою перебували селище на Прилуччині та Чернігів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Росіяни атакували безпілотником селище на Прилуччині. Під ударом - двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений дах, повилітали вікна. Також поруйновані гаражі. Пошкоджені автівки. Легких поранень зазнала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

Ворог також вдарив крилатою ракетою по житловому мікрорайону Чернігову. Пошкоджені будинки і господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

