Росіяни атакували безпілотниками Ніжинський район Чернігівщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки. ФОТО

Сьогодні ввечері, 21 червня, російські війська вдарили безпілотниками по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

"Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - написав голова ОВА.

Своєю чергою Ніжинський міський голова повідомляв, що Ніжин перебуває під атакою шахедів.

"Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки наразі встановлюються.