Росіяни атакували безпілотниками Ніжинський район Чернігівщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки. ФОТО
Сьогодні ввечері, 21 червня, російські війська вдарили безпілотниками по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.
"Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - написав голова ОВА.
Своєю чергою Ніжинський міський голова повідомляв, що Ніжин перебуває під атакою шахедів.
"Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки наразі встановлюються.
Написали на паркані укриття і стрілку в підвал де крім труб ще кілька людей вмістяться і все. І той на замку, бо як інакше. Буде віткритим то гаплик камунікаціям бомжи і нарика та неадекватна молодь все зруйнує.
А мають бути стаціонарні справжні діючі укриття, де мають чергувати постійно правоозоронець, медичний працівник і штатний доглядач укриття.
Принаймі так є і тільки так в кожній країні, бо укриття це СПАСІННЯ ДЛЯ СОТЕН І ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ !
В нас таких укриттів НЕ МАЄ!!! Але гроші на них спіжжені чималі!