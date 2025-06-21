УКР
Росіяни атакували безпілотниками Ніжинський район Чернігівщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки. ФОТО

Сьогодні ввечері, 21 червня, російські війська вдарили безпілотниками по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

Також читайте: Активність ворога на Сумщині знизилася, на Чернігівському кордоні - без змін, - ДПСУ

Росіяни атакували Ніжинський район

"Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - написав голова ОВА.

Росіяни атакували Ніжинський район

Також дивіться: Рашисти вдарили БпЛА по лікарні в Семенівці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Своєю чергою Ніжинський міський голова повідомляв, що Ніжин перебуває під атакою шахедів.

"Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки наразі встановлюються.

Автор: 

Ніжин (76) обстріл (31050) Чернігівська область (1060) Ніжинський район (25)
😭😭😭😭😭
21.06.2025 21:44 Відповісти
І як завжди повна дупа з укриттями, повніша.
Написали на паркані укриття і стрілку в підвал де крім труб ще кілька людей вмістяться і все. І той на замку, бо як інакше. Буде віткритим то гаплик камунікаціям бомжи і нарика та неадекватна молодь все зруйнує.
А мають бути стаціонарні справжні діючі укриття, де мають чергувати постійно правоозоронець, медичний працівник і штатний доглядач укриття.
Принаймі так є і тільки так в кожній країні, бо укриття це СПАСІННЯ ДЛЯ СОТЕН І ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ !
В нас таких укриттів НЕ МАЄ!!! Але гроші на них спіжжені чималі!
21.06.2025 22:43 Відповісти
Це село. Де там може взятись все те, що ти перерахував? Такого, навіть, в переважній більшості невеликих міст та містечок нема. І який черговий правоохоронець та медичний працівник в укритті? В сільській місцевості дільничий та фельдшер по одному на кілька сіл.
показати весь коментар
22.06.2025 03:55 Відповісти
 
 