Активність ворога на Сумщині знизилася, на Чернігівському кордоні - без змін, - ДПСУ
На Сумському напрямку зафіксовано зменшення активності російських штурмових груп, а на лінії кордону в межах Чернігівської області дій ворога наразі не спостерігається.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на Сумщині противник продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп, але останніми днями спостерігається зниження інтенсивності, зокрема щодо використання квадроциклів і мотоциклів, які дозволяли групам швидко просуватися вглиб території України.
На Харківському напрямку, зокрема біля Вовчанська, ворог не припиняє спроб розширити зону бойових дій, щодня здійснюючи штурми переважно піхотою. Проте українські захисники продовжують стримувати наступ.
Щодо кордону в межах Чернігівської області, Демченко зазначив, що дій ворога по самій лінії наразі не спостерігається. Обстріли прикордоння тут відбуваються рідше, ніж у Сумській чи Харківській областях.
Також тривають інтенсивні обстріли на Краматорському, Лиманському та Куп’янському напрямках - з артилерії, мінометів і танків. Водночас Росія суттєво наростила застосування безпілотників, зокрема дронів, обладнаних оптико-волоконною системою управління.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Росіяни просунулись біля 5 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ "
Джерело: https://censor.net/ua/n3558288