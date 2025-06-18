Активность врага в Сумской области снизилась, на Черниговской границе - без изменений, - ГПСУ

На Сумском направлении зафиксировано уменьшение активности российских штурмовых групп, а на линии границы в пределах Черниговской области действий врага пока не наблюдается.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Сумщине противник продолжает применять тактику малых штурмовых групп, но в последние дни наблюдается снижение интенсивности, в частности по использованию квадроциклов и мотоциклов, которые позволяли группам быстро продвигаться вглубь территории Украины.

На Харьковском направлении, в частности возле Волчанска, враг не прекращает попыток расширить зону боевых действий, ежедневно осуществляя штурмы преимущественно пехотой. Однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление.

Относительно границы в пределах Черниговской области, Демченко отметил, что действий врага по самой линии пока не наблюдается. Обстрелы приграничья здесь происходят реже, чем в Сумской или Харьковской областях.

Также продолжаются интенсивные обстрелы на Краматорском, Лиманском и Купянском направлениях - из артиллерии, минометов и танков. В то же время Россия существенно нарастила применение беспилотников, в частности дронов, оборудованных оптико-волоконной системой управления.

