РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Обстрелы приграничья Сумщины Ситуация на приграничье Черниговщины
569 3

Активность врага в Сумской области снизилась, на Черниговской границе - без изменений, - ГПСУ

Есть планы по недопущению окружения Великой Новоселки

На Сумском направлении зафиксировано уменьшение активности российских штурмовых групп, а на линии границы в пределах Черниговской области действий врага пока не наблюдается.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Сумщине противник продолжает применять тактику малых штурмовых групп, но в последние дни наблюдается снижение интенсивности, в частности по использованию квадроциклов и мотоциклов, которые позволяли группам быстро продвигаться вглубь территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас: Украина - первая линия обороны Европы, поэтому поддержка должна продолжаться

На Харьковском направлении, в частности возле Волчанска, враг не прекращает попыток расширить зону боевых действий, ежедневно осуществляя штурмы преимущественно пехотой. Однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление.

Относительно границы в пределах Черниговской области, Демченко отметил, что действий врага по самой линии пока не наблюдается. Обстрелы приграничья здесь происходят реже, чем в Сумской или Харьковской областях.

Также продолжаются интенсивные обстрелы на Краматорском, Лиманском и Купянском направлениях - из артиллерии, минометов и танков. В то же время Россия существенно нарастила применение беспилотников, в частности дронов, оборудованных оптико-волоконной системой управления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для захвата Одессы врагу нужны большие силы, которых пока нет, - Силы обороны Юга

Автор: 

Госпогранслужба (6862) Сумская область (3688) Черниговская область (1277) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще скажіть що ось-ось зберуть манатки і повернуться назад в кацапію... Ніби хтось повірить, що ворог, на ділянці без явних капітальних укріплень буде просто так сповільнюватись
показать весь комментарий
18.06.2025 15:23 Ответить
Видно на Сумському напрямку, к@ц@пи взнали, що Зеленський повертається в Україну з Канади.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:28 Ответить
Два протилежні світи. В звітах держструктур і в реалі.

"Росіяни просунулись біля 5 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ "

Джерело: https://censor.net/ua/n3558288
показать весь комментарий
18.06.2025 16:16 Ответить
 
 