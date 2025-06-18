РУС
Новости
Каллас: Украина - первая линия обороны Европы, поэтому поддержка должна продолжаться

Высокая представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что Украина остается первой линией обороны для всей Европы, и Европейский Союз должен продолжать поддержку для собственной безопасности.

Об этом она сказала в Страсбурге во время дебатов в Европарламенте накануне саммита НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны делать больше для Украины - ради нашей собственной безопасности также", - отметила Каллас, подчеркнув, что ЕС уже играет активную роль в поддержке украинского сопротивления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает расходы на военную сферу, это план долговременной агрессии, - Каллас

Она процитировала слова генсека НАТО Марка Рютте: "Если мы не поможем Украине, нам придется изучать русский язык", указав на необходимость решительных действий против агрессора.

Каллас также отметила, что Россия реагирует только на силу. Именно поэтому ЕС предложил новый, 18-й пакет санкций, который должен усилить давление на Кремль. По ее словам, эти ограничения уже имеют эффект: доходы РФ от экспорта нефти сократились на десятки миллиардов долларов, а фонд национального благосостояния уменьшился на 6 миллиардов только за последний месяц.

Отдельно Каллас напомнила, что ЕС является крупнейшим донором для Украины, предоставив более 50 миллиардов евро помощи, в частности в военной сфере.

"Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия, наконец, будет готова к разговору", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия просто не заинтересована в мире. Нужно продолжать давление, - Каллас

Європа (2040) Каллас Кая (281) війна в Україні (6225)
отже, територія України буде полем бою ще надовго, бо з такою "підтримкою" чекати чогось іншого не варто
показать весь комментарий
18.06.2025 11:49 Ответить
+6
Не правда. УКРАЇНА ЦЕ ВАША ПЕРША ДРУГА ОСТАННЯ І ЄДИНА СИЛА ОБОРОНИ!
Без України ви за три дні і федеральний округ росії.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:57 Ответить
+5
"Ми маємо робити більше для України - заради нашої власної безпеки також", - наголосила Каллас.

Ну путужно, як і в попередні рази.

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показать весь комментарий
18.06.2025 12:08 Ответить
Главное, что бы это была не только "моральная поддержка"...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:46 Ответить
отже, територія України буде полем бою ще надовго, бо з такою "підтримкою" чекати чогось іншого не варто
показать весь комментарий
18.06.2025 11:49 Ответить
Той варіант, коли будь-який результат є менш вигідним, аніж сам https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ процес.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:45 Ответить
***** вже давно поклав око на країни Балтії
не дарма цей уйопок посилює підарські бойові наступальні можливості на північно-західному напрямі
показать весь комментарий
18.06.2025 11:51 Ответить
Не правда. УКРАЇНА ЦЕ ВАША ПЕРША ДРУГА ОСТАННЯ І ЄДИНА СИЛА ОБОРОНИ!
Без України ви за три дні і федеральний округ росії.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:57 Ответить
Вони це хто? Конкретна країна чи ЄС в цілому? Може хоча б трохи вивчите про кількість населення в ЄС та озброєння, літаків, танків і т.д?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:13 Ответить
Вони це Європа. Стурбована та безвільна
показать весь комментарий
18.06.2025 12:25 Ответить
Толку з того населення ЄС і їх озброєння, як там одні сцикун
показать весь комментарий
18.06.2025 15:01 Ответить
А чому ж Україна так преться в НАТО якщо вона "Єдина сила оборони " ,яка "обороняє " країни Балтії ,які є членами НАТО ,не бачу логіки .
показать весь комментарий
18.06.2025 17:47 Ответить
"Ми маємо робити більше для України - заради нашої власної безпеки також", - наголосила Каллас.

Ну путужно, як і в попередні рази.

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показать весь комментарий
18.06.2025 12:08 Ответить
Ні. Це вже не проканає. За спинами українців відсидітися не вийде.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:14 Ответить
Вийде, ще й як вийде. Достатньо щоб українська влада сама була в цьому зацікавлена.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:24 Ответить
А скільки європейських солдат воює на "першій лінії оборони Європи"?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:23 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 12:39 Ответить
Вони вже відкрито зізнаються, що їм вигідно вічно тут підтримувати війну, заради безпеки своїх дуп.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:55 Ответить
Ітіть вже на юх, заіпали.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:30 Ответить
І перша, і друга, і третя. Європу крім України ніхто не захистить
показать весь комментарий
18.06.2025 14:59 Ответить
 
 