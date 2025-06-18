Каллас: Украина - первая линия обороны Европы, поэтому поддержка должна продолжаться
Высокая представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что Украина остается первой линией обороны для всей Европы, и Европейский Союз должен продолжать поддержку для собственной безопасности.
Об этом она сказала в Страсбурге во время дебатов в Европарламенте накануне саммита НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы должны делать больше для Украины - ради нашей собственной безопасности также", - отметила Каллас, подчеркнув, что ЕС уже играет активную роль в поддержке украинского сопротивления.
Она процитировала слова генсека НАТО Марка Рютте: "Если мы не поможем Украине, нам придется изучать русский язык", указав на необходимость решительных действий против агрессора.
Каллас также отметила, что Россия реагирует только на силу. Именно поэтому ЕС предложил новый, 18-й пакет санкций, который должен усилить давление на Кремль. По ее словам, эти ограничения уже имеют эффект: доходы РФ от экспорта нефти сократились на десятки миллиардов долларов, а фонд национального благосостояния уменьшился на 6 миллиардов только за последний месяц.
Отдельно Каллас напомнила, что ЕС является крупнейшим донором для Украины, предоставив более 50 миллиардов евро помощи, в частности в военной сфере.
"Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия, наконец, будет готова к разговору", - подытожила она.
не дарма цей уйопок посилює підарські бойові наступальні можливості на північно-західному напрямі
Без України ви за три дні і федеральний округ росії.
Ну путужно, як і в попередні рази.
