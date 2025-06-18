РФ наращивает расходы на военную сферу, это план долгосрочной агрессии, - Каллас

Страны-члены НАТО должны наращивать расходы на оборону, поскольку Россия планирует долговременную агрессию.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем все страны ЕС вместе взятые. В этом году она тратит на военную сферу больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это долгосрочный план долговременной агрессии", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что страны-члены НАТО должны значительно увеличить оборонные бюджеты.

По ее словам, еще в 2014 году союзники по НАТО согласились инвестировать 2% ВВП в сферу обороны, однако нынешняя геополитическая ситуация требует уже 5%.

Евросоюз имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить эти обязательства - только за счет новых финансовых механизмов государства-члены могут мобилизовать до 650 миллиардов евро на оборону за четыре года, считает Каллас.

Она напомнила об угрозах, которые Россия представляет не только для Европы, но и для глобальной безопасности.

"Она поддерживает режим Асада, который применял химическое оружие против сирийского народа, вооружает и тренирует наемников от Сахеля до Судана, использует теневой флот для незаконных поставок оружия в Ливию, прямо нарушая международное эмбарго", - добавила Каллас.

