РФ наращивает расходы на военную сферу, это план долгосрочной агрессии, - Каллас

каллас

Страны-члены НАТО должны наращивать расходы на оборону, поскольку Россия планирует долговременную агрессию.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем все страны ЕС вместе взятые. В этом году она тратит на военную сферу больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это долгосрочный план долговременной агрессии", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что страны-члены НАТО должны значительно увеличить оборонные бюджеты.

По ее словам, еще в 2014 году союзники по НАТО согласились инвестировать 2% ВВП в сферу обороны, однако нынешняя геополитическая ситуация требует уже 5%.

Евросоюз имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить эти обязательства - только за счет новых финансовых механизмов государства-члены могут мобилизовать до 650 миллиардов евро на оборону за четыре года, считает Каллас.

Она напомнила об угрозах, которые Россия представляет не только для Европы, но и для глобальной безопасности.

"Она поддерживает режим Асада, который применял химическое оружие против сирийского народа, вооружает и тренирует наемников от Сахеля до Судана, использует теневой флот для незаконных поставок оружия в Ливию, прямо нарушая международное эмбарго", - добавила Каллас.

+8
а чого б їм не нарощувати, бабла в путіна вистачає, ЄС ще досі платить десятки мільярдів за енергоносії росії
показать весь комментарий
18.06.2025 11:41 Ответить
+4
якщо санкції діють,то одразу питання-то звідки гроші??чи пендоси передали свої печатні матриці в аренду кацапам??четвертий рік санкцій а результат ми кожного дня наблюдаємо коли летить в наш бік
показать весь комментарий
18.06.2025 11:43 Ответить
+1
у них что денег не было до войны ? или он идиот напал с казной в 0 фублей)
показать весь комментарий
18.06.2025 11:56 Ответить
З 27 го року нібито вже зможуть не давати ***** гроші,,,, ну це як мінімум ще 5-6 років війни
показать весь комментарий
18.06.2025 11:48 Ответить
ну я думаю там эти 20миллиардов в год мало что решает
показать весь комментарий
18.06.2025 12:00 Ответить
а ви я так розумію вмієте рахувати і розумієте реальні суми які вижирає війна??і війна це не лише снаряди і ракети,це величезні ресурси кинуті на утримання людей....не можливо вести війну без надходжень,а вони йдуть....
показать весь комментарий
18.06.2025 12:16 Ответить
Надходження фінансів на нацистську россію іде через Індію і Китай.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:26 Ответить
а танкери з нафтою та з газом пливуть до них балтикою??вам не смішно??
показать весь комментарий
18.06.2025 12:31 Ответить
Правильно, навіть Буданов казав що мобілізаційний потенціал України дозволяє воювати до 2033 року. Кого хвилює що буде потім, головне - воювати.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:25 Ответить
В нас нема альтернативи. Або воювати, або здознути. Вибора нам кремлівське х-ло не залишило.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:27 Ответить
Ну у "вас" можливо, вибору й немає, в усіх інших є.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:59 Ответить
Сучі європідари вже навіть не ховаються - кинули у пащу крокодилу Україну і моляться, що б він її подовше пережовував.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:00 Ответить
 
 