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Новости Прекращение войны
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Путин все еще играет в игры, нет признаков, что РФ хочет мира, - Каллас

В ЕС сделали заявление о готовности Путина к миру

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас считает, что Кремль продолжает "играть в игры" и не демонстрирует готовности к прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы не видим никаких сдвигов в вопросе прекращения огня. Очевидно, что Путин все еще играет в игры, и нет никаких признаков того, что они хотят мира", - отметила она.

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Каллас одновременно заявила, что Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и уже работает над 18-м пакетом санкций.

"Мы достигли момента, когда санкции действительно влияют на цепи поставок. Вероятно, будет большее влияние, чтобы заставить Россию желать мира", - добавила она.

Также высокая представительница ЕС оценила недавнюю атаку Украины на российские аэродромы.

"Мы видели в течение прошлых выходных атаки украинских беспилотников, которые переписывают военную историю. Они используют дроны, которые стоят тысячи, чтобы уничтожить самолеты стоимостью миллионы. Это явно увеличивает цену и для россиян", - подытожила Каллас.

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Автор: 

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Ну а чому б ***** не грати в ігри якщо все що робить трампон-це постійно грає в гольф? ***** такий стан речей влаштовує.
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05.06.2025 15:32 Ответить
>> Ми досягли моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання.

Вони там в Естонії що, теж у паралельній реальності жиють?

Кая знає, скільки "шахедів" параша збирає щомісяця?

І хто є їх головним постачальником?
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05.06.2025 15:35 Ответить
При чем тут шахеды ?на что они влияют ?
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05.06.2025 15:38 Ответить
вони ніколи не "грали в ігри", вони ведуть жорстоку війну на знищення України. це лише уява Заходу (чи не бажання конфліктувати з болотами) спонукає вишукувати поблажливі терміни...
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05.06.2025 15:39 Ответить
Грає і переграє усіх вас.
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05.06.2025 15:40 Ответить
***** - світовий терорист
і це не ігри
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05.06.2025 15:41 Ответить
грати в ігри

Ніхріна собі "ігра". Зі всією повагою - кіношно-картьожні терміни "ігра", "гравці", "сценарії", "козирі" виглядають блюзнірством якщо мова ведеться про мільйони смертей.
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05.06.2025 15:48 Ответить
Та с путлером то все ясно, а де санкції із пекла, які затвердила коаліція рішучих? Трамп не дав добро?
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05.06.2025 16:06 Ответить
 
 