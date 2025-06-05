Путин все еще играет в игры, нет признаков, что РФ хочет мира, - Каллас

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас считает, что Кремль продолжает "играть в игры" и не демонстрирует готовности к прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы не видим никаких сдвигов в вопросе прекращения огня. Очевидно, что Путин все еще играет в игры, и нет никаких признаков того, что они хотят мира", - отметила она.

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Каллас одновременно заявила, что Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и уже работает над 18-м пакетом санкций.

"Мы достигли момента, когда санкции действительно влияют на цепи поставок. Вероятно, будет большее влияние, чтобы заставить Россию желать мира", - добавила она.

Также высокая представительница ЕС оценила недавнюю атаку Украины на российские аэродромы.

"Мы видели в течение прошлых выходных атаки украинских беспилотников, которые переписывают военную историю. Они используют дроны, которые стоят тысячи, чтобы уничтожить самолеты стоимостью миллионы. Это явно увеличивает цену и для россиян", - подытожила Каллас.

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