Путин все еще играет в игры, нет признаков, что РФ хочет мира, - Каллас
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас считает, что Кремль продолжает "играть в игры" и не демонстрирует готовности к прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы не видим никаких сдвигов в вопросе прекращения огня. Очевидно, что Путин все еще играет в игры, и нет никаких признаков того, что они хотят мира", - отметила она.
Каллас одновременно заявила, что Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и уже работает над 18-м пакетом санкций.
"Мы достигли момента, когда санкции действительно влияют на цепи поставок. Вероятно, будет большее влияние, чтобы заставить Россию желать мира", - добавила она.
Также высокая представительница ЕС оценила недавнюю атаку Украины на российские аэродромы.
"Мы видели в течение прошлых выходных атаки украинских беспилотников, которые переписывают военную историю. Они используют дроны, которые стоят тысячи, чтобы уничтожить самолеты стоимостью миллионы. Это явно увеличивает цену и для россиян", - подытожила Каллас.
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Вони там в Естонії що, теж у паралельній реальності жиють?
Кая знає, скільки "шахедів" параша збирає щомісяця?
І хто є їх головним постачальником?
і це не ігри
Ніхріна собі "ігра". Зі всією повагою - кіношно-картьожні терміни "ігра", "гравці", "сценарії", "козирі" виглядають блюзнірством якщо мова ведеться про мільйони смертей.