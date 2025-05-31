Макрон и Каллас призывают к более тесному сотрудничеству с Азией для противодействия России и Китаю, - Bloomberg

На саммите по безопасности в Сингапуре европейские лидеры заявили о необходимости укрепления сотрудничества с Азией в ответ на попытки Китая и России изменить международный порядок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнули, что мировой порядок находится под угрозой. Во время выступления на форуме Shangri-La Каллас обвинила Китай в поставках России товаров двойного назначения для войны против Украины, отметив, что более 80% таких товаров поступает из КНР.

Макрон предупредил Пекин, что привлечение Северной Кореи к военной помощи России может иметь глобальные последствия. "Если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в дела Юго-Восточной Азии, он должен предотвратить участие Северной Кореи в войне против Европы", - отметил он.

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Кроме того, европейские и азиатские чиновники выразили обеспокоенность из-за кибератак, актов саботажа, рисков для подводной инфраструктуры и деятельности теневых флотов, подчеркнув обвинения Запада в отношении поставок Китаем беспилотников и критических технологий для России.

Как отмечается, впервые с 2019 года на саммите отсутствовал китайский министр обороны. Макрон призвал к новой модели сотрудничества между Европой и Азией - без зависимости от США, но с общей безопасностью, свободной торговлей и сдерживанием агрессивных государств.

"Если вы отбросите односторонность, запугивание и агрессию, а вместо этого выберете сотрудничество, общее процветание и общую безопасность, Европейский Союз всегда будет рядом с вами", - подытожила Каллас.

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