Макрон та Каллас закликають до тіснішої співпраці з Азією для протидії Росії та Китаю, - Bloomberg

На безпековому саміті в Сінгапурі європейські лідери заявили про потребу зміцнення співпраці з Азією у відповідь на спроби Китаю та Росії змінити міжнародний порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Президент Франції Емманюель Макрон і глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосили, що світовий порядок перебуває під загрозою. Під час виступу на форумі Shangri-La Каллас звинуватила Китай у постачанні Росії товарів подвійного призначення для війни проти України, зазначивши, що понад 80% таких товарів надходить з КНР.

Макрон попередив Пекін, що залучення Північної Кореї до військової допомоги Росії може мати глобальні наслідки. "Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучене до справ Південно-Східної Азії, він повинен запобігти участі Північної Кореї у війні проти Європи", - зазначив він.

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Крім того, європейські та азійські чиновники висловили занепокоєння через кібератаки, акти саботажу, ризики для підводної інфраструктури та діяльність тіньових флотів, підкресливши звинувачення Заходу щодо постачання Китаєм безпілотників і критичних технологій для Росії.

Як зазначається, вперше з 2019 року на саміті був відсутній китайський міністр оборони. Макрон закликав до нової моделі співпраці між Європою та Азією - без залежності від США, але зі спільною безпекою, вільною торгівлею та стримуванням агресивних держав.

"Якщо ви відкинете односторонність, залякування та агресію, а натомість оберете співпрацю, спільне процвітання та спільну безпеку, Європейський Союз завжди буде поруч з вами", - підсумувала Каллас.

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