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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Трамп усвідомлює, що Путін брехав йому. Потрібно встановити Росії дедлайн, - Макрон

Переговори Макрона і Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що його американський колега Дональд Трамп "усвідомлює", що Путін "брехав йому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Як зазначається, Макрон також хоче встановити "дедлайн" для Росії, який вона матиме, щоб погодитися на припинення вогню.

Також Росія має розуміти, що проти неї застосують санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

Також читайте: Трамп про обстріли України: Що в біса сталося з Путіним. Він вбиває людей, мені це не подобається

Як повідомлялося, Трамп розкритикував Путіна та заявив, що він зовсім збожеволів.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Читайте також: Конгресмен-республіканець Бейкон: Україну потрібно озброїти до зубів та запровадити максимальні санкції проти РФ

Автор: 

путін володимир (24051) Трамп Дональд (6014) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+5
Який за ліком дед-лайн? Вчергове обісратися?
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26.05.2025 14:35
+4
Це якась трагікомедія. Весь світ переконує дементного діда, що 2+2=4
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26.05.2025 14:36
+3
Агент Краснов першим пунктом усвідомлює, що в архівах Лубянки зберігаються цікаві плівочки з 1987 року...
І тому відповідно діє. А, тим більше - базікає так, щоб ті пльоночки не вигулькнули.
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26.05.2025 14:38
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Який за ліком дед-лайн? Вчергове обісратися?
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26.05.2025 14:35 Відповісти
Ну ЄС якраз не обісралося
А ввело мита на 50%
Санкції проти тіньового флоту також
А от ФША...хоча , я ж попереджав , що так буде , якщо це лайно стане президентом.
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26.05.2025 14:46 Відповісти
Це якась трагікомедія. Весь світ переконує дементного діда, що 2+2=4
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26.05.2025 14:36 Відповісти
Агент Краснов першим пунктом усвідомлює, що в архівах Лубянки зберігаються цікаві плівочки з 1987 року...
І тому відповідно діє. А, тим більше - базікає так, щоб ті пльоночки не вигулькнули.
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26.05.2025 14:38 Відповісти
Це зрозуміло. Але ж куди дивиться хвалена американська система стримувань і противаг? Трампу в дупу?
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26.05.2025 14:52 Відповісти
Нажаль подібні висказування лише шкодять , даючи змогу лохам вірити , що трампа можна перетягнути на свій бік
Але ж насправді це "Сізіфова праця."
Руда гнида навіть продавати зброю Україні відмовляється
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26.05.2025 14:45 Відповісти
Пустомелі західні-від вас нудить.
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26.05.2025 14:46 Відповісти
Макрон з компанією самі було встановлювали для ***** якісь "дедлайни", однак після того як ***** показово підтерся ними - сіли на п'яту точку і почали кивати європейськими гривами на Трампа.
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26.05.2025 14:53 Відповісти
Шо, опять?
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26.05.2025 14:56 Відповісти
А скільки ви вже їх ставили? Чого ви боєтеся, крім України, сказати правду шо поки йде війна ***** живе і він буде все робити для того, щоб вона продовжувалась. Ну коли ж ви вже перестанете боятись цього?
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26.05.2025 14:56 Відповісти
зенов дедлайн?
До Закарпаття?
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26.05.2025 15:16 Відповісти
100500 дедлайн від Трампа.
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26.05.2025 15:22 Відповісти
усвідомлює... звучить дуже обнадійливо, але часом здається, що нинішній президент США живе у власному вимірі, де всі ходять догори ногами й де біле це чорне й навпаки..., поки до нього дійшло те, що очевидно всім притомним людям, рашка вбила в Україні кілька тисяч людей, перетворила кілька сотень домів на руїни й захопила кілька населених пунктів..., а дід у цей час весело грав у гольф й ніс якусь дурню...
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26.05.2025 15:27 Відповісти
Потрібно не дедлайн встановити, а зробити росію дед!
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26.05.2025 15:29 Відповісти
@Дональд Трамп "усвідомлює", що Путін "брехав йому". @

Завтра он сильно удивится и скажет "Разве я такое говорил ?"
Трамп один день говорит одно , на второй день противоположное....
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26.05.2025 15:33 Відповісти
Може пора вже застосувати ці міфічні санкції? Європейчикам пора нарешті зрозуміти, що після України рашисти прийдуть в Європу при мовчаїній згоді Трампушки. Українців кацапи вбивають через патологічну ненависть, а поляків, словаків, чехів, румунів будуть вбивати і грабувати просто так, за гроші. А німцям ще й пригадають "Велікую Отечественную". Це орда кацапська. За багато століть абсолютно нічого не змінилось. Є хан Путя-Ху...ло і його напівдикі ординці-кацапи. Маска цивілізованості знята...
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26.05.2025 15:45 Відповісти
Невже цей Нарцис в такому похилому віці здатний ще щось усвідомлювати?
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26.05.2025 15:47 Відповісти
Трампу не подобається. Заїло пластинку? Підштовхніть старичка, нехай дальше крутить...
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26.05.2025 15:55 Відповісти
 
 