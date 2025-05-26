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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Трамп осознает, что Путин лгал ему. Нужно установить России дедлайн, - Макрон

Переговоры Макрона и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп "осознает", что Путин "врал ему".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Как отмечается, Макрон также хочет установить "дедлайн" для России, который она будет иметь, чтобы согласиться на прекращение огня.

Также Россия должна понимать, что против нее применят санкции, если она не согласится на прекращение огня.

Также читайте: Трамп об обстрелах Украины: Что к черту случилось с Путиным. Он убивает людей, мне это не нравится

Как сообщалось, Трамп раскритиковал Путина и заявил, что он совсем сошел с ума.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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Автор: 

путин владимир (31493) Трамп Дональд (5569) Макрон Эмманюэль (1354)


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Топ комментарии
+6
Який за ліком дед-лайн? Вчергове обісратися?
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26.05.2025 14:35
+5
Це якась трагікомедія. Весь світ переконує дементного діда, що 2+2=4
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26.05.2025 14:36
+3
Агент Краснов першим пунктом усвідомлює, що в архівах Лубянки зберігаються цікаві плівочки з 1987 року...
І тому відповідно діє. А, тим більше - базікає так, щоб ті пльоночки не вигулькнули.
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26.05.2025 14:38
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Правила форума Совет форумчан
Який за ліком дед-лайн? Вчергове обісратися?
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26.05.2025 14:35 Ответить
Ну ЄС якраз не обісралося
А ввело мита на 50%
Санкції проти тіньового флоту також
А от ФША...хоча , я ж попереджав , що так буде , якщо це лайно стане президентом.
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26.05.2025 14:46 Ответить
Це якась трагікомедія. Весь світ переконує дементного діда, що 2+2=4
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26.05.2025 14:36 Ответить
Агент Краснов першим пунктом усвідомлює, що в архівах Лубянки зберігаються цікаві плівочки з 1987 року...
І тому відповідно діє. А, тим більше - базікає так, щоб ті пльоночки не вигулькнули.
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26.05.2025 14:38 Ответить
Це зрозуміло. Але ж куди дивиться хвалена американська система стримувань і противаг? Трампу в дупу?
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26.05.2025 14:52 Ответить
Нажаль подібні висказування лише шкодять , даючи змогу лохам вірити , що трампа можна перетягнути на свій бік
Але ж насправді це "Сізіфова праця."
Руда гнида навіть продавати зброю Україні відмовляється
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26.05.2025 14:45 Ответить
Пустомелі західні-від вас нудить.
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26.05.2025 14:46 Ответить
Макрон з компанією самі було встановлювали для ***** якісь "дедлайни", однак після того як ***** показово підтерся ними - сіли на п'яту точку і почали кивати європейськими гривами на Трампа.
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26.05.2025 14:53 Ответить
Шо, опять?
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26.05.2025 14:56 Ответить
А скільки ви вже їх ставили? Чого ви боєтеся, крім України, сказати правду шо поки йде війна ***** живе і він буде все робити для того, щоб вона продовжувалась. Ну коли ж ви вже перестанете боятись цього?
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26.05.2025 14:56 Ответить
зенов дедлайн?
До Закарпаття?
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26.05.2025 15:16 Ответить
100500 дедлайн від Трампа.
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26.05.2025 15:22 Ответить
усвідомлює... звучить дуже обнадійливо, але часом здається, що нинішній президент США живе у власному вимірі, де всі ходять догори ногами й де біле це чорне й навпаки..., поки до нього дійшло те, що очевидно всім притомним людям, рашка вбила в Україні кілька тисяч людей, перетворила кілька сотень домів на руїни й захопила кілька населених пунктів..., а дід у цей час весело грав у гольф й ніс якусь дурню...
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26.05.2025 15:27 Ответить
Потрібно не дедлайн встановити, а зробити росію дед!
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26.05.2025 15:29 Ответить
@Дональд Трамп "усвідомлює", що Путін "брехав йому". @

Завтра он сильно удивится и скажет "Разве я такое говорил ?"
Трамп один день говорит одно , на второй день противоположное....
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26.05.2025 15:33 Ответить
Може пора вже застосувати ці міфічні санкції? Європейчикам пора нарешті зрозуміти, що після України рашисти прийдуть в Європу при мовчаїній згоді Трампушки. Українців кацапи вбивають через патологічну ненависть, а поляків, словаків, чехів, румунів будуть вбивати і грабувати просто так, за гроші. А німцям ще й пригадають "Велікую Отечественную". Це орда кацапська. За багато століть абсолютно нічого не змінилось. Є хан Путя-Ху...ло і його напівдикі ординці-кацапи. Маска цивілізованості знята...
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26.05.2025 15:45 Ответить
Невже цей Нарцис в такому похилому віці здатний ще щось усвідомлювати?
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26.05.2025 15:47 Ответить
Трампу не подобається. Заїло пластинку? Підштовхніть старичка, нехай дальше крутить...
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26.05.2025 15:55 Ответить
 
 