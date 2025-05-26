Трамп осознает, что Путин лгал ему. Нужно установить России дедлайн, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп "осознает", что Путин "врал ему".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Как отмечается, Макрон также хочет установить "дедлайн" для России, который она будет иметь, чтобы согласиться на прекращение огня.
Также Россия должна понимать, что против нее применят санкции, если она не согласится на прекращение огня.
Как сообщалось, Трамп раскритиковал Путина и заявил, что он совсем сошел с ума.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
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А ввело мита на 50%
Санкції проти тіньового флоту також
А от ФША...хоча , я ж попереджав , що так буде , якщо це лайно стане президентом.
І тому відповідно діє. А, тим більше - базікає так, щоб ті пльоночки не вигулькнули.
Але ж насправді це "Сізіфова праця."
Руда гнида навіть продавати зброю Україні відмовляється
До Закарпаття?
Завтра он сильно удивится и скажет "Разве я такое говорил ?"
Трамп один день говорит одно , на второй день противоположное....