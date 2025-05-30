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Новини Війська КНДР
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Китай має стримати КНДР від втягування у війну проти України, - Макрон

Макрон про участь КНДР у війні проти України

Президент Франції Емманюель Макрон попередив Китай, що НАТО може глибше зануритися у справи Азії, якщо Пекін не зробить більше, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це Макрон сказав під час виступу на саміті у Сінгапурі.

Так, Макрон заявив, що участь військ КНДР у війні Росії проти України – це "велике питання для всіх нас".

"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося у справи в Південно-Східній Азії, він має запобігти втягуванню (КНДР) у війну в Європі", – сказав він.

Президент Франції також застеріг від ризику розповсюдження ядерної зброї та потенційного краху світового порядку, встановленого після Другої світової війни. Він закликав країни Азії бути "незалежними" як від США, так і від Китаю.

Також читайте: Макрон закликав США запровадити санкції проти Росії: Це тест на довіру для американців

"Франція віддана стратегічній автономії, свободі суверенітету. Ми захищаємо цей підхід для Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", – додав Макрон.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України є "виправданою", та назвав це виявом суверенного права на захист "братньої нації".

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Китай (4681) КНДР (1247) Макрон Емманюель (1510)


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Вже! - пупси в війні проти України
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30.05.2025 18:27 Відповісти
Слава богу, що китайози прислуха́ються до Макрона!
Ги...
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30.05.2025 18:32 Відповісти
Китай всіх тих уйопків і благословив на похід на Захід, Ідіоти в Європі ще не зрозуміли що іде вже третя світова війна. Тільки хитрий Китай вирішив поки що воювати чужими руками щоб Захід раніше свого часу не сконсолідувався. Згадайте про часті поїздки Орбана і Фіцо в Китай і їхні заяви про те що світ вже не буде яким був раніше, які ніхто чомусь до уваги не взяв
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30.05.2025 18:47 Відповісти
Єдине що зараз можна це переключити Китай на захоплення Сосії. Захід і сша повинні надати Україні максимально зброї і по можливості допомогти перемогти Сосію або довести її до розвалу. Китай в істериці побачивши що похід на Захід Сосія програла і що все пропало, а також що Сосію зараз розділять, ділять почне в спішному порядку відривати від Сосії і собі шматки побільше
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30.05.2025 18:59 Відповісти
Що ви зробили аби сі це сприняв як серьозне попередження?
То робіть вже інакше сі трамп і пу розвалять ЄС і діб'ють по одинці!
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30.05.2025 18:47 Відповісти
жалюгідно і убого.
мусоліні повинен вплинути на гітлєра щоб той перестав вести другу світову.
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30.05.2025 19:03 Відповісти
А "якщо Пекін не зробить більше", тоді що?
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30.05.2025 19:26 Відповісти
 
 