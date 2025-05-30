Китай має стримати КНДР від втягування у війну проти України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон попередив Китай, що НАТО може глибше зануритися у справи Азії, якщо Пекін не зробить більше, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це Макрон сказав під час виступу на саміті у Сінгапурі.

Так, Макрон заявив, що участь військ КНДР у війні Росії проти України – це "велике питання для всіх нас".

"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося у справи в Південно-Східній Азії, він має запобігти втягуванню (КНДР) у війну в Європі", – сказав він.

Президент Франції також застеріг від ризику розповсюдження ядерної зброї та потенційного краху світового порядку, встановленого після Другої світової війни. Він закликав країни Азії бути "незалежними" як від США, так і від Китаю.

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"Франція віддана стратегічній автономії, свободі суверенітету. Ми захищаємо цей підхід для Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", – додав Макрон.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України є "виправданою", та назвав це виявом суверенного права на захист "братньої нації".