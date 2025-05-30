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Новости Войска КНДР
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Китай должен удержать КНДР от втягивания в войну против Украины, - Макрон

Макрон об участии КНДР в войне против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Китай, что НАТО может глубже погрузиться в дела Азии, если Пекин не сделает больше, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом Макрон сказал во время выступления на саммите в Сингапуре.

В частности, Макрон заявил, что участие войск КНДР в войне России против Украины - это "большой вопрос для всех нас".

"Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела в Юго-Восточной Азии, он должен предотвратить втягивание (КНДР) в войну в Европе", - сказал он.

Президент Франции также предостерег от риска распространения ядерного оружия и потенциального краха мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Он призвал страны Азии быть "независимыми" как от США, так и от Китая.

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"Франция привержена стратегической автономии, свободе суверенитета. Мы защищаем этот подход для Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Макрон.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины является "оправданным", и назвал это проявлением суверенного права на защиту "братской нации".

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Вже! - пупси в війні проти України
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30.05.2025 18:27 Ответить
Слава богу, що китайози прислуха́ються до Макрона!
Ги...
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30.05.2025 18:32 Ответить
 
 