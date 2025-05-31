Каллас о заявлении Хегсета по оборонным расходам ЕС: "Жесткая любовь - лучше, чем ее отсутствие"

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас положительно отреагировала на заявления министра обороны США Пита Хегсета о необходимости повышения оборонных расходов Европы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление Каллас на оборонном форуме в Сингапуре, передает Цензор.НЕТ.

"Жесткая любовь - лучше, чем отсутствие любви", - отметила она, комментируя речь Хегсета, который отметил необходимость большей ответственности европейских союзников за собственную безопасность. "Он был достаточно позитивно настроен относительно Европы, поэтому там точно есть определенная любовь", - добавила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон и Каллас призывают к более тесному сотрудничеству с Азией для противодействия России и Китаю, - Bloomberg

Хегсет, выступая на форуме, призвал европейские страны увеличивать оборонные инвестиции и назвал Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками". "Благодаря президенту Трампу они активизируются", - заявил он.

Каллас согласилась, что Европа должна переосмыслить свою роль в сфере безопасности. "Некоторые из нас уже давно поняли, что нам нужно инвестировать в оборону", - отметила она. Также Каллас подчеркнула, что ЕС перестал рассматривать себя исключительно как мирный проект и стал видеть необходимость укрепления обороны.

Напомним, что на этой неделе европейские страны одобрили пакет военных расходов на сумму 150 миллиардов евро. В то же время комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предупредил, что Европе придется постепенно брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности, ведь США все больше будут сосредотачиваться на собственных приоритетах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, - премьер Орпо