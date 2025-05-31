Каллас о заявлении Хегсета по оборонным расходам ЕС: "Жесткая любовь - лучше, чем ее отсутствие"
Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас положительно отреагировала на заявления министра обороны США Пита Хегсета о необходимости повышения оборонных расходов Европы.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление Каллас на оборонном форуме в Сингапуре, передает Цензор.НЕТ.
"Жесткая любовь - лучше, чем отсутствие любви", - отметила она, комментируя речь Хегсета, который отметил необходимость большей ответственности европейских союзников за собственную безопасность. "Он был достаточно позитивно настроен относительно Европы, поэтому там точно есть определенная любовь", - добавила Каллас.
Хегсет, выступая на форуме, призвал европейские страны увеличивать оборонные инвестиции и назвал Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками". "Благодаря президенту Трампу они активизируются", - заявил он.
Каллас согласилась, что Европа должна переосмыслить свою роль в сфере безопасности. "Некоторые из нас уже давно поняли, что нам нужно инвестировать в оборону", - отметила она. Также Каллас подчеркнула, что ЕС перестал рассматривать себя исключительно как мирный проект и стал видеть необходимость укрепления обороны.
Напомним, что на этой неделе европейские страны одобрили пакет военных расходов на сумму 150 миллиардов евро. В то же время комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предупредил, что Европе придется постепенно брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности, ведь США все больше будут сосредотачиваться на собственных приоритетах.
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і дипломат, професійний, а не х*йня з 95 кварталу
тому її слова треба розуміти в контексті, що це Венсу зроблять пожощє
якщо хто не розуміє що доллар по 42, а євро вже по 47
а були однакові
В переводе с дипломатического на человеческий она сказала что-то типа "Нас любят, а мы крепчаем". Что для европейского дипломата даже как-то смело.
Але станеться трохи не так - ЕС почне робити свою зброю...
При цьому залишаючи кнопку "on/off" у себе.
сподіваюся, європейці розуміють якими дисцильованими підо расами є теперішні американці
П. Гегсет
Європа має купувати зброю виключно у себе і союзників, Америка наразі перестає бути союзником Європи
Та й не тільки країни Балтії, а майже весь Євросоюз збільшує свої обороні видатки... Щоправда, деякі з них займаються окозамилюванням....
Може нам тепер ще й ху#ло почати називати гуйлом? Це втрачає сенс!