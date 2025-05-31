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Новости Расходы на оборону
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Каллас о заявлении Хегсета по оборонным расходам ЕС: "Жесткая любовь - лучше, чем ее отсутствие"

каллас

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас положительно отреагировала на заявления министра обороны США Пита Хегсета о необходимости повышения оборонных расходов Европы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление Каллас на оборонном форуме в Сингапуре, передает Цензор.НЕТ.

"Жесткая любовь - лучше, чем отсутствие любви", - отметила она, комментируя речь Хегсета, который отметил необходимость большей ответственности европейских союзников за собственную безопасность. "Он был достаточно позитивно настроен относительно Европы, поэтому там точно есть определенная любовь", - добавила Каллас.

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Хегсет, выступая на форуме, призвал европейские страны увеличивать оборонные инвестиции и назвал Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками". "Благодаря президенту Трампу они активизируются", - заявил он.

Каллас согласилась, что Европа должна переосмыслить свою роль в сфере безопасности. "Некоторые из нас уже давно поняли, что нам нужно инвестировать в оборону", - отметила она. Также Каллас подчеркнула, что ЕС перестал рассматривать себя исключительно как мирный проект и стал видеть необходимость укрепления обороны.

Напомним, что на этой неделе европейские страны одобрили пакет военных расходов на сумму 150 миллиардов евро. В то же время комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предупредил, что Европе придется постепенно брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности, ведь США все больше будут сосредотачиваться на собственных приоритетах.

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Автор: 

Пентагон (1467) Евросоюз (17264) Каллас Кая (228)


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Топ комментарии
+5
Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі. І це одна з головних причин вилизування Трампом Ху-йла.
Але станеться трохи не так - ЕС почне робити свою зброю...
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31.05.2025 13:33
+3
Каллас видно не розуміє з настільки тупорилим ідіотами має справу. Вони не сприймають іронію, сарказм - трампоїди це дистильовані дебіли, навроді кацапів...
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31.05.2025 13:29
+3
"Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі".
При цьому залишаючи кнопку "on/off" у себе.
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31.05.2025 13:40
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Каллас любить пожжоще)
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31.05.2025 13:27 Ответить
вона дівчинка

і дипломат, професійний, а не х*йня з 95 кварталу

тому її слова треба розуміти в контексті, що це Венсу зроблять пожощє

якщо хто не розуміє що доллар по 42, а євро вже по 47

а були однакові
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31.05.2025 13:51 Ответить
дівчинкою вона була в яслях!!!
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31.05.2025 14:23 Ответить
Каллас троллит.
В переводе с дипломатического на человеческий она сказала что-то типа "Нас любят, а мы крепчаем". Что для европейского дипломата даже как-то смело.
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31.05.2025 14:16 Ответить
Трамп трохи збодрив Європу
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31.05.2025 13:29 Ответить
Та ні, скоріше це ***** підшиовнув.
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31.05.2025 13:51 Ответить
Каллас видно не розуміє з настільки тупорилим ідіотами має справу. Вони не сприймають іронію, сарказм - трампоїди це дистильовані дебіли, навроді кацапів...
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31.05.2025 13:29 Ответить
Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі. І це одна з головних причин вилизування Трампом Ху-йла.
Але станеться трохи не так - ЕС почне робити свою зброю...
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31.05.2025 13:33 Ответить
"Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі".
При цьому залишаючи кнопку "on/off" у себе.
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31.05.2025 13:40 Ответить
Саме так - робиш - off і підписуєш "угоду про мінерали"...
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31.05.2025 13:42 Ответить
американські скоти вимкнули Старлінк у одній з давніх операцій України на морських дронах

сподіваюся, європейці розуміють якими дисцильованими підо расами є теперішні американці
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31.05.2025 13:44 Ответить
"Завдяки президенту трампу над Польщею та країнами Балтії випадають опади та світить сонце."
П. Гегсет
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31.05.2025 13:37 Ответить
а про слова венса тоді як коментувати? член в дивані - краще ніж член в руці ?
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31.05.2025 13:39 Ответить
****** Венс щось сильно розпускає хвоста

Європа має купувати зброю виключно у себе і союзників, Америка наразі перестає бути союзником Європи
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31.05.2025 13:47 Ответить
Ну. країни Балтії не завдяки агенту кгб активізуються з обороними витратами, вони почали вкладати в свої військові програми ще з-за Байдена, і змусив це робити, припустимо, *****, більшою мірою...
Та й не тільки країни Балтії, а майже весь Євросоюз збільшує свої обороні видатки... Щоправда, деякі з них займаються окозамилюванням....
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31.05.2025 13:49 Ответить
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31.05.2025 14:24 Ответить
Знову перекручують. Peter Brian Hegseth. Хегсет.
Може нам тепер ще й ху#ло почати називати гуйлом? Це втрачає сенс!
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31.05.2025 14:40 Ответить
мадам знає толк в збоченнях.
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31.05.2025 14:58 Ответить
 
 