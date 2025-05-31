Каллас про заяву Гегсета щодо оборонних витрат ЄС: "Жорстка любов - краще, ніж її відсутність"

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас позитивно відреагувала на заяви міністра оборони США Піта Гегсета про необхідність підвищення оборонних витрат Європи.

Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ Каллас на оборонному форумі у Сінгапурі, передає Цензор.НЕТ.

"Жорстка любов - краще, ніж відсутність любові", - зазначила вона, коментуючи промову Гегсета, який наголосив на потребі більшої відповідальності європейських союзників за власну безпеку. "Він був досить позитивно налаштований щодо Європи, тож там точно є певна любов", - додала Каллас.

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Гегсет, виступаючи на форумі, закликав європейські країни збільшувати оборонні інвестиції та назвав Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками". "Завдяки президенту Трампу вони активізуються", - заявив він.

Каллас погодилася, що Європа має переосмислити свою роль у сфері безпеки. "Деякі з нас вже давно зрозуміли, що нам потрібно інвестувати в оборону", - зазначила вона. Також Каллас підкреслила, що ЄС перестав розглядати себе виключно як мирний проєкт і став бачити необхідність зміцнення оборони.

Нагадаємо, що цього тижня європейські країни схвалили пакет військових витрат на суму 150 мільярдів євро. Водночас комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що Європі доведеться поступово брати на себе більше відповідальності у питаннях безпеки, адже США все більше зосереджуватимуться на власних пріоритетах.

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