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Новини Витрати на оборону
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Каллас про заяву Гегсета щодо оборонних витрат ЄС: "Жорстка любов - краще, ніж її відсутність"

каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас позитивно відреагувала на заяви міністра оборони США Піта Гегсета про необхідність підвищення оборонних витрат Європи.

Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ Каллас на оборонному форумі у Сінгапурі, передає Цензор.НЕТ.

"Жорстка любов - краще, ніж відсутність любові", - зазначила вона, коментуючи промову Гегсета, який наголосив на потребі більшої відповідальності європейських союзників за власну безпеку. "Він був досить позитивно налаштований щодо Європи, тож там точно є певна любов", - додала Каллас.

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Гегсет, виступаючи на форумі, закликав європейські країни збільшувати оборонні інвестиції та назвав Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками". "Завдяки президенту Трампу вони активізуються", - заявив він.

Каллас погодилася, що Європа має переосмислити свою роль у сфері безпеки. "Деякі з нас вже давно зрозуміли, що нам потрібно інвестувати в оборону", - зазначила вона. Також Каллас підкреслила, що ЄС перестав розглядати себе виключно як мирний проєкт і став бачити необхідність зміцнення оборони.

Нагадаємо, що цього тижня європейські країни схвалили пакет військових витрат на суму 150 мільярдів євро. Водночас комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що Європі доведеться поступово брати на себе більше відповідальності у питаннях безпеки, адже США все більше зосереджуватимуться на власних пріоритетах.

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Автор: 

Пентагон (1436) Євросоюз (13634) Каллас Кая (295)


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Топ коментарі
+5
Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі. І це одна з головних причин вилизування Трампом Ху-йла.
Але станеться трохи не так - ЕС почне робити свою зброю...
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31.05.2025 13:33
+3
Каллас видно не розуміє з настільки тупорилим ідіотами має справу. Вони не сприймають іронію, сарказм - трампоїди це дистильовані дебіли, навроді кацапів...
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31.05.2025 13:29
+3
"Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі".
При цьому залишаючи кнопку "on/off" у себе.
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31.05.2025 13:40
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Каллас любить пожжоще)
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31.05.2025 13:27 Відповісти
вона дівчинка

і дипломат, професійний, а не х*йня з 95 кварталу

тому її слова треба розуміти в контексті, що це Венсу зроблять пожощє

якщо хто не розуміє що доллар по 42, а євро вже по 47

а були однакові
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31.05.2025 13:51 Відповісти
дівчинкою вона була в яслях!!!
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31.05.2025 14:23 Відповісти
Каллас троллит.
В переводе с дипломатического на человеческий она сказала что-то типа "Нас любят, а мы крепчаем". Что для европейского дипломата даже как-то смело.
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31.05.2025 14:16 Відповісти
Трамп трохи збодрив Європу
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31.05.2025 13:29 Відповісти
Та ні, скоріше це ***** підшиовнув.
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31.05.2025 13:51 Відповісти
Каллас видно не розуміє з настільки тупорилим ідіотами має справу. Вони не сприймають іронію, сарказм - трампоїди це дистильовані дебіли, навроді кацапів...
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31.05.2025 13:29 Відповісти
Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі. І це одна з головних причин вилизування Трампом Ху-йла.
Але станеться трохи не так - ЕС почне робити свою зброю...
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31.05.2025 13:33 Відповісти
"Все що трампоїди хочуть це продавати зброю зашуганій Європі".
При цьому залишаючи кнопку "on/off" у себе.
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31.05.2025 13:40 Відповісти
Саме так - робиш - off і підписуєш "угоду про мінерали"...
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31.05.2025 13:42 Відповісти
американські скоти вимкнули Старлінк у одній з давніх операцій України на морських дронах

сподіваюся, європейці розуміють якими дисцильованими підо расами є теперішні американці
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31.05.2025 13:44 Відповісти
"Завдяки президенту трампу над Польщею та країнами Балтії випадають опади та світить сонце."
П. Гегсет
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31.05.2025 13:37 Відповісти
а про слова венса тоді як коментувати? член в дивані - краще ніж член в руці ?
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31.05.2025 13:39 Відповісти
****** Венс щось сильно розпускає хвоста

Європа має купувати зброю виключно у себе і союзників, Америка наразі перестає бути союзником Європи
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31.05.2025 13:47 Відповісти
Ну. країни Балтії не завдяки агенту кгб активізуються з обороними витратами, вони почали вкладати в свої військові програми ще з-за Байдена, і змусив це робити, припустимо, *****, більшою мірою...
Та й не тільки країни Балтії, а майже весь Євросоюз збільшує свої обороні видатки... Щоправда, деякі з них займаються окозамилюванням....
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31.05.2025 13:49 Відповісти
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31.05.2025 14:24 Відповісти
Знову перекручують. Peter Brian Hegseth. Хегсет.
Може нам тепер ще й ху#ло почати називати гуйлом? Це втрачає сенс!
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31.05.2025 14:40 Відповісти
мадам знає толк в збоченнях.
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31.05.2025 14:58 Відповісти
 
 