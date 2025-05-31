Каллас про заяву Гегсета щодо оборонних витрат ЄС: "Жорстка любов - краще, ніж її відсутність"
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас позитивно відреагувала на заяви міністра оборони США Піта Гегсета про необхідність підвищення оборонних витрат Європи.
Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ Каллас на оборонному форумі у Сінгапурі, передає Цензор.НЕТ.
"Жорстка любов - краще, ніж відсутність любові", - зазначила вона, коментуючи промову Гегсета, який наголосив на потребі більшої відповідальності європейських союзників за власну безпеку. "Він був досить позитивно налаштований щодо Європи, тож там точно є певна любов", - додала Каллас.
Гегсет, виступаючи на форумі, закликав європейські країни збільшувати оборонні інвестиції та назвав Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками". "Завдяки президенту Трампу вони активізуються", - заявив він.
Каллас погодилася, що Європа має переосмислити свою роль у сфері безпеки. "Деякі з нас вже давно зрозуміли, що нам потрібно інвестувати в оборону", - зазначила вона. Також Каллас підкреслила, що ЄС перестав розглядати себе виключно як мирний проєкт і став бачити необхідність зміцнення оборони.
Нагадаємо, що цього тижня європейські країни схвалили пакет військових витрат на суму 150 мільярдів євро. Водночас комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що Європі доведеться поступово брати на себе більше відповідальності у питаннях безпеки, адже США все більше зосереджуватимуться на власних пріоритетах.
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і дипломат, професійний, а не х*йня з 95 кварталу
тому її слова треба розуміти в контексті, що це Венсу зроблять пожощє
якщо хто не розуміє що доллар по 42, а євро вже по 47
а були однакові
В переводе с дипломатического на человеческий она сказала что-то типа "Нас любят, а мы крепчаем". Что для европейского дипломата даже как-то смело.
Але станеться трохи не так - ЕС почне робити свою зброю...
При цьому залишаючи кнопку "on/off" у себе.
сподіваюся, європейці розуміють якими дисцильованими підо расами є теперішні американці
П. Гегсет
Європа має купувати зброю виключно у себе і союзників, Америка наразі перестає бути союзником Європи
Та й не тільки країни Балтії, а майже весь Євросоюз збільшує свої обороні видатки... Щоправда, деякі з них займаються окозамилюванням....
Може нам тепер ще й ху#ло почати називати гуйлом? Це втрачає сенс!