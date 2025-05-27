Фінляндія планує збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, - прем’єр Орпо

Фінляндія усвідомлює, що РФ є агресивною та непередбачуваною, тому планує збільшити витрати на оборону.

Про це заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досі очевидним фактом було те, що Росія напала на Україну. Це призвело до того, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Ми хотіли посилити власну безпеку, але також безпеку Європи. Тепер Росія хоче збільшити військову активність у наших прикордонних районах. Це показує, якою є Росія. Росія – агресивна, непередбачувана і становить постійну загрозу для безпеки Європи", - наголосив він.

Орпо заявив, що Фінляндія робить багато для покращення своєї обороноздатності та планує збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

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Глава уряду Фінляндії переконаний, що в рамках НАТО має бути посилено оборону в регіоні Балтійського моря та "на Півночі загалом", але й також потрібно посилювати оборонні спроможності Євросоюзу.

"Ми справді мусимо усвідомлювати загрозу з боку Росії. Наша воля, наше бачення наразі полягає в тому, щоб протягом п’яти років Європейський Союз міг самостійно себе захищати. ...

Росія не виграє цю війну. Вони зазнають величезних втрат, але продовжують вести війну. І коли ми відповідаємо, що й надалі підтримуватимемо Україну, коли продовжуємо запроваджувати пакети санкцій, це – правильний шлях", - додав він.

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