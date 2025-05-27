Країни Північної Європи попереджають про небезпеку з боку Росії

Глави урядів країн Північної Європи на саміті у Фінляндії зійшлися на думці, що Росія не зацікавлена в перемир'ї в Україні. До того ж країна-агресорка становить небезпеку для інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на агенство dpa.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що Росія не зацікавлена в мирі.

"Росія являє собою довгострокову небезпеку для нас та і всієї Європи", - зазначив він.

Орпо додав, що йдеться не тільки про військову сферу, а й про кібератаки і такі прецеденти, як ті, що відбувалися в Балтійському морі, на дні якого неодноразово було пошкоджено комунікаційні кабелі.

Орло закликав збільшити міжнародний тиск на російського диктатора Путіна, щоб домогтися конструктивної участі Росії в переговорах про встановлення режиму припинення вогню в Україні.

"Без застосування сили Путін не спробує знайти рішення. Тому нам потрібно більше тиску", - підкреслив він.

Зі свого боку прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що, за його оцінкою, поки що немає ознак того, що Росія хоче встановлення перемир'я в Україні.

"Я сподіваюся, що це призведе до того, що США займатимуть більш чітку позицію, а також чинитимуть тиск, а не відсторонюватимуться", - додав він.

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