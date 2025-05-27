Страны Северной Европы предупреждают об опасности со стороны России
Главы правительств стран Северной Европы на саммите в Финляндии сошлись во мнении, что Россия не заинтересована в перемирии в Украине. К тому же страна-агрессор представляет опасность для других.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на агенство dpa.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что Россия не заинтересована в мире.
"Россия представляет собой долгосрочную опасность для нас и всей Европы", - отметил он.
Орпо добавил, что речь идет не только о военной сфере, но и о кибератаках и таких прецедентах, как те, что происходили в Балтийском море, на дне которого неоднократно были повреждены коммуникационные кабели.
Орло призвал увеличить международное давление на российского диктатора Путина, чтобы добиться конструктивного участия России в переговорах об установлении режима прекращения огня в Украине.
"Без применения силы Путин не попытается найти решение. Поэтому нам нужно больше давления", - подчеркнул он.
В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что, по его оценке, пока нет признаков того, что Россия хочет установления перемирия в Украине.
"Я надеюсь, что это приведет к тому, что США будут занимать более четкую позицию, а также оказывать давление, а не отстраняться", - добавил он.
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