Финляндия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, - премьер Орпо

Финляндия осознает, что РФ является агрессивной и непредсказуемой, поэтому планирует увеличить расходы на оборону.

Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До сих пор очевидным фактом было то, что Россия напала на Украину. Это привело к тому, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Мы хотели усилить собственную безопасность, но также безопасность Европы. Теперь Россия хочет увеличить военную активность в наших приграничных районах. Это показывает, какова Россия. Россия - агрессивная, непредсказуемая и представляет постоянную угрозу для безопасности Европы", - подчеркнул он.

Орпо заявил, что Финляндия делает много для улучшения своей обороноспособности и планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Читайте: Премьер Финляндии Орпо надеется, что Трамп начинает понимать, что Путин не хочет мира

Глава правительства Финляндии убежден, что в рамках НАТО должна быть усилена оборона в регионе Балтийского моря и "на Севере в целом", но также нужно усиливать оборонные возможности Евросоюза.

"Мы действительно должны осознавать угрозу со стороны России. Наша воля, наше видение сейчас заключается в том, чтобы в течение пяти лет Европейский Союз мог самостоятельно себя защищать. ...

Россия не выиграет эту войну. Они несут огромные потери, но продолжают вести войну. И когда мы отвечаем, что и в дальнейшем будем поддерживать Украину, когда продолжаем вводить пакеты санкций, это - правильный путь", - добавил он.

Читайте: Страны Северной Европы предупреждают об опасности со стороны России