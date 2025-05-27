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Финляндия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, - премьер Орпо

Финляндия увеличит расходы на оборону. Что известно

Финляндия осознает, что РФ является агрессивной и непредсказуемой, поэтому планирует увеличить расходы на оборону.

Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До сих пор очевидным фактом было то, что Россия напала на Украину. Это привело к тому, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Мы хотели усилить собственную безопасность, но также безопасность Европы. Теперь Россия хочет увеличить военную активность в наших приграничных районах. Это показывает, какова Россия. Россия - агрессивная, непредсказуемая и представляет постоянную угрозу для безопасности Европы", - подчеркнул он.

Орпо заявил, что Финляндия делает много для улучшения своей обороноспособности и планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

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Глава правительства Финляндии убежден, что в рамках НАТО должна быть усилена оборона в регионе Балтийского моря и "на Севере в целом", но также нужно усиливать оборонные возможности Евросоюза.

"Мы действительно должны осознавать угрозу со стороны России. Наша воля, наше видение сейчас заключается в том, чтобы в течение пяти лет Европейский Союз мог самостоятельно себя защищать. ...

Россия не выиграет эту войну. Они несут огромные потери, но продолжают вести войну. И когда мы отвечаем, что и в дальнейшем будем поддерживать Украину, когда продолжаем вводить пакеты санкций, это - правильный путь", - добавил он.

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Автор: 

оборона (5225) Финляндия (980) Орпо Петтери (25)


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Мила Фінляндія! Звісно, 3% її ВВП - це те, що допоможе перекрити вихід СТША з НАТи.
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27.05.2025 14:58 Ответить
А тампони сказав 5%,, і не менше, а то ***** нападе....
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27.05.2025 15:07 Ответить
Фінляндія усвідомлює, що РФ є агресивною та непередбачуваною
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27.05.2025 15:38 Ответить
 
 