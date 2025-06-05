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Новини Припинення війни
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Путін все ще грає в ігри, немає ознак, що РФ хоче миру, - Каллас

У ЄС зробили заяву про готовність Путіна до миру

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас вважає, що Кремль продовжує "грати в ігри" та не демонструє готовності до припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми не бачимо жодних зрушень у питанні припинення вогню. Очевидно, що Путін все ще грає в ігри, і немає жодних ознак того, що вони хочуть миру", - зазначила вона.

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Каллас водночас заявила, що Євросоюз продовжує посилювати санкційний тиск на Росію та вже працює над 18-м пакетом санкцій.

"Ми досягли моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання. Ймовірно, буде більший вплив, щоб змусити Росію бажати миру", - додала вона.

Також висока представниця ЄС оцінила нещодавню атаку України на російські аеродроми.

"Ми бачили протягом минулих вихідних атаки українських безпілотників, які переписують військову історію. Вони використовують дрони, що коштують тисячі, щоб знищити літаки вартістю мільйони. Це явно збільшує ціну і для росіян", - підсумувала Каллас.

Читайте: Каллас про заяву Гегсета щодо оборонних витрат ЄС: "Жорстка любов - краще, ніж її відсутність"

Автор: 

росія (66021) Каллас Кая (297) війна в Україні (4685)


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Ну а чому б ***** не грати в ігри якщо все що робить трампон-це постійно грає в гольф? ***** такий стан речей влаштовує.
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05.06.2025 15:32 Відповісти
>> Ми досягли моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання.

Вони там в Естонії що, теж у паралельній реальності жиють?

Кая знає, скільки "шахедів" параша збирає щомісяця?

І хто є їх головним постачальником?
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05.06.2025 15:35 Відповісти
При чем тут шахеды ?на что они влияют ?
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05.06.2025 15:38 Відповісти
вони ніколи не "грали в ігри", вони ведуть жорстоку війну на знищення України. це лише уява Заходу (чи не бажання конфліктувати з болотами) спонукає вишукувати поблажливі терміни...
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05.06.2025 15:39 Відповісти
Грає і переграє усіх вас.
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05.06.2025 15:40 Відповісти
***** - світовий терорист
і це не ігри
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05.06.2025 15:41 Відповісти
грати в ігри

Ніхріна собі "ігра". Зі всією повагою - кіношно-картьожні терміни "ігра", "гравці", "сценарії", "козирі" виглядають блюзнірством якщо мова ведеться про мільйони смертей.
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05.06.2025 15:48 Відповісти
Та с путлером то все ясно, а де санкції із пекла, які затвердила коаліція рішучих? Трамп не дав добро?
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05.06.2025 16:06 Відповісти
 
 