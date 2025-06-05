Путін все ще грає в ігри, немає ознак, що РФ хоче миру, - Каллас

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас вважає, що Кремль продовжує "грати в ігри" та не демонструє готовності до припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми не бачимо жодних зрушень у питанні припинення вогню. Очевидно, що Путін все ще грає в ігри, і немає жодних ознак того, що вони хочуть миру", - зазначила вона.

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Каллас водночас заявила, що Євросоюз продовжує посилювати санкційний тиск на Росію та вже працює над 18-м пакетом санкцій.

"Ми досягли моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання. Ймовірно, буде більший вплив, щоб змусити Росію бажати миру", - додала вона.

Також висока представниця ЄС оцінила нещодавню атаку України на російські аеродроми.

"Ми бачили протягом минулих вихідних атаки українських безпілотників, які переписують військову історію. Вони використовують дрони, що коштують тисячі, щоб знищити літаки вартістю мільйони. Це явно збільшує ціну і для росіян", - підсумувала Каллас.

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