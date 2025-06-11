Для мира нужны двое, - Каллас призвала к давлению на Россию

Высокий представитель ЕС Кая Каллас провела встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Для мира нужны двое. Но Россия не проявляет к нему готовности. Единственный способ заставить Россию серьезно вести переговоры - это усилить давление. На моей встрече с генералом Келлогом мы обсуждали совместную работу с целью прекращения войны России", - рассказала Каллас.

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