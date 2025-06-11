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Новости Мирные переговоры
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Для мира нужны двое, - Каллас призвала к давлению на Россию

Каллас и Келлог

Высокий представитель ЕС Кая Каллас провела встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Для мира нужны двое. Но Россия не проявляет к нему готовности. Единственный способ заставить Россию серьезно вести переговоры - это усилить давление. На моей встрече с генералом Келлогом мы обсуждали совместную работу с целью прекращения войны России", - рассказала Каллас.

Читайте: Гегсет признал Россию агрессором в войне, но не назвал Украину жертвой

Автор: 

Каллас Кая (232) Кит Келлог (159)


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Для миру потрібно знищення агресора, який його не хоче.
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11.06.2025 21:55 Ответить
На#уя вигадувати колесо? Для миру потрібно балістичними ракетами з приблизно п'ятьсоткілограмовою бойовою частиною регулярно хер@чити по кремлю, останкіно, іншим державним установам рф. Чому це досі проблема для України на дванадцятому році війни мабуть всі розуміють.
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11.06.2025 21:59 Ответить
Закликателі
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11.06.2025 22:00 Ответить
знов про тиск, якого не існує, лише хіба в уяві Заходу
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11.06.2025 22:04 Ответить
********
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11.06.2025 22:16 Ответить
Для миру потрібен лише один - це труп московії.
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11.06.2025 22:17 Ответить
 
 