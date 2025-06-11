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Новини Мирні перемовини
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Для миру потрібні двоє, - Каллас закликала до тиску на Росію

Каллас та Келлог

Висока представниця ЄС Кая Каллас провела зустріч із спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Для миру потрібні двоє. Але Росія не виявляє до нього готовності. Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск. На моїй зустрічі з генералом Келлогом ми обговорювали спільну роботу з метою припинення війни Росії", - розповіла Каллас.

Читайте: Гегсет визнав Росію агресором у війні, але не назвав Україну жертвою

Автор: 

Каллас Кая (299) Келлог Кіт (159)


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Для миру потрібно знищення агресора, який його не хоче.
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11.06.2025 21:55 Відповісти
На#уя вигадувати колесо? Для миру потрібно балістичними ракетами з приблизно п'ятьсоткілограмовою бойовою частиною регулярно хер@чити по кремлю, останкіно, іншим державним установам рф. Чому це досі проблема для України на дванадцятому році війни мабуть всі розуміють.
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11.06.2025 21:59 Відповісти
Закликателі
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11.06.2025 22:00 Відповісти
знов про тиск, якого не існує, лише хіба в уяві Заходу
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11.06.2025 22:04 Відповісти
 
 