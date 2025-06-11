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Для миру потрібні двоє, - Каллас закликала до тиску на Росію
Висока представниця ЄС Кая Каллас провела зустріч із спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Для миру потрібні двоє. Але Росія не виявляє до нього готовності. Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск. На моїй зустрічі з генералом Келлогом ми обговорювали спільну роботу з метою припинення війни Росії", - розповіла Каллас.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар11.06.2025 21:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
stanis nasvaiko
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Sergey Kozlov #594793
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Ruslana #601225
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