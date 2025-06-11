Гегсет визнав Росію агресором у війні, але не назвав Україну жертвою

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія є агресором у розв'язаній війні проти України, однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Республіканський сенатор Мітч Макконнелл під час слухань у комітеті з асигнувань Сенату, запитав у Гегсета, хто є агресором у російсько-українській війні, а хто – жертвою.

На це глава Пентагону відповів, що саме Москва розв'язала війну, однак не сказав прямо, чи вважає Україну жертвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет

Макконнелл також поцікавився, яку сторону Гегсет хоче бачити переможцем у війні. На це очільник Пентагону відповів, що адміністрація Трампа прагне "миру".

Крім того, у відповідь на запитання сенатора про те, кого Гегсет хоче бачити переможцем у російсько-українській війні, він сказав, що "інтересам США найкраще відповідає мирне врегулювання конфлікту".

"Ми зараз у ситуації, коли Володимир Путін знає, що президент Трамп є сильним лідером. Він знає, що його слово має вагу... Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою, мир служить нашим національним інтересам. Саме тому мирна угода щодо України робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо мир і знаємо, на чому хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія - агресор, і підтримуємо зусилля українців", - додав Гегсет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі вважають, що в переговорах РФ та України є "значний прогрес"