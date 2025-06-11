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Гегсет визнав Росію агресором у війні, але не назвав Україну жертвою

Гегсет назвав Росію агресором у війні проти України

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія є агресором у розв'язаній війні проти України, однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Республіканський сенатор Мітч Макконнелл під час слухань у комітеті з асигнувань Сенату, запитав у Гегсета, хто є агресором у російсько-українській війні, а хто – жертвою.

На це глава Пентагону відповів, що саме Москва розв'язала війну, однак не сказав прямо, чи вважає Україну жертвою.

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Макконнелл також поцікавився, яку сторону Гегсет хоче бачити переможцем у війні. На це очільник Пентагону відповів, що адміністрація Трампа прагне "миру".

Крім того, у відповідь на запитання сенатора про те, кого Гегсет хоче бачити переможцем у російсько-українській війні, він сказав, що "інтересам США найкраще відповідає мирне врегулювання конфлікту".

"Ми зараз у ситуації, коли Володимир Путін знає, що президент Трамп є сильним лідером. Він знає, що його слово має вагу... Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою, мир служить нашим національним інтересам. Саме тому мирна угода щодо України робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо мир і знаємо, на чому хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія - агресор, і підтримуємо зусилля українців", - додав Гегсет.

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Автор: 

росія (66144) США (23449) війна в Україні (4786) Гегсет Піт (76)


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Топ коментарі
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Сказав А - скажи Б - не юли
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11.06.2025 21:47 Відповісти
+1
Все чітко сказано. Вони і так важко видавили з себе це визначення, так що для початку піде.
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11.06.2025 21:50 Відповісти
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***** И ВО ВСЕЛЕННОЙ *****!
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11.06.2025 21:46 Відповісти
й п т т в о ю м а т ь!!! йому вже навіть штучний інтелект відмовляє у рекомендації для пошуку фахівців
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11.06.2025 22:06 Відповісти
Когда- то Немцов сказал про путина
*** ...й на всю голову
Это он еще Трампа не видел
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11.06.2025 21:46 Відповісти
Сказав А - скажи Б - не юли
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11.06.2025 21:47 Відповісти
******! Який чудовий понос! Кольоровий! Нелогічний, смердючий! Але який цікавий для проктологів головного мозку!
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11.06.2025 21:48 Відповісти
Мало того шо він тупий кончений алкаш, він ще має дебільну зачиску та користуєтся чимсь на кшталт брвильянтину.
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11.06.2025 21:48 Відповісти
однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва Джерело: https://censor.net/ua/n3557404
А хто сказав, що він цього хоче?
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11.06.2025 21:49 Відповісти
Сподіваюсь громадянська війна знесе цю нечисть!!! Амінь.
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11.06.2025 21:49 Відповісти
Все чітко сказано. Вони і так важко видавили з себе це визначення, так що для початку піде.
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11.06.2025 21:50 Відповісти
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11.06.2025 21:52 Відповісти
Тобто в "національних інтересах" цього імбіцила зодувати Україну мордору, підсиливши економічний і людський потенціал свого потенційного ворога?
Німа слув...
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11.06.2025 21:52 Відповісти
рудий стручок назбирав команду дебілів, таких самих, як він. Виправив помилку першого терміну, коли в його команді були цілком адекватні Майк Пенс, Курт Волкер, Джон Болтон
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11.06.2025 21:52 Відповісти
як язик у дупі кремля є, а чий, в білому домі сказати не можуть
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11.06.2025 21:58 Відповісти
рейган би ще раз вмер, якби побачив, на що кацапські гроші перетворили республіканську партію
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11.06.2025 22:00 Відповісти
Та налійте йому вже горілки з перцем, та він все скаже
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11.06.2025 22:02 Відповісти
 
 