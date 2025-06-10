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Новини допомога Україні від США
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США виділять менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет

Гегсет про відправлення військ США в Україну

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post та The Independent.

"Це скорочення в цьому бюджеті. Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну РФ проти України, - Ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу", - сказав Гегсет.

Він зазначив, що Вашингтон цього року може виділити менше коштів на допомогу Києву, ніж попередніми роками. Водночас подробиць Геґсет не розкрив.

"Я не думаю, що слово "перемога" було чітко визначено, як і шлях до неї, і, як наслідок, шлях до миру, який зупинить вбивства і різанину - це те, у чому президент Трамп дуже зацікавлений", - заявив глава Пентагону.

Читайте: Україна та США ведуть активний діалог щодо закупівлі американської зброї, - МЗС

Автор: 

допомога (8450) США (23426) Гегсет Піт (72)


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Топ коментарі
+26
Лицемеры ... В Калифорнии вы почему то не стали договариваться мирным путем...
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10.06.2025 19:30 Відповісти
+23
Треба дякувати, що не почали виділяти кошти на допомогу раші. Але це поки що.
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10.06.2025 19:31 Відповісти
+20
Міг би і не казати ми і так знаєм про поцілунки трамба з ******.
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10.06.2025 19:28 Відповісти
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10.06.2025 19:27 Відповісти
Без фотошопу
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10.06.2025 19:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=itgggKSZX9U

Це сталося - ТРАМП ВПАВ ЗАХОДЯЧИ ПО ТРАПУ ДО ЛІТАКА
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10.06.2025 20:24 Відповісти
Ото буде сміху,як не дотягне до похорону Байдена...
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10.06.2025 20:43 Відповісти
Міг би і не казати ми і так знаєм про поцілунки трамба з ******.
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10.06.2025 19:28 Відповісти
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10.06.2025 19:29 Відповісти
Лицемеры ... В Калифорнии вы почему то не стали договариваться мирным путем...
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10.06.2025 19:30 Відповісти
А там все ще тільки починається ...
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10.06.2025 19:36 Відповісти
Так воно там швидко і закінчиться... Чи ти думаєш шо з емігрантами які прижились в Каліфорнії хтось буде цяцькатись??
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10.06.2025 19:41 Відповісти
Поки що шавки ТАКО там сидять по підвалах. А вільні мешканці Каліфорнії йдуть мирним протестом проти цих викрадачів
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10.06.2025 19:54 Відповісти
У Каліфорнії якраз праві Каліфорнійці ,а не шавки ТАКО , тому не дуже коректний приклад.
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10.06.2025 19:55 Відповісти
У Каліфорній немає власної ЯЗ, яка націлена на Білий дім, ранчо трампона і його гольф-клуб. То ж з якого дива з ними домовлятись? Придушити, та й далі шукати диктатора з яким можна укласти "Біг Діл", але не так зашкварно, як з путлєром....
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10.06.2025 20:34 Відповісти
Ще поки зо остаточно не можуть забрати то вирішили мʼяко задушити. При чому будуть проводити лінію ось- ось дамо і в самий критичний момент переріжуть кисень.
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10.06.2025 19:31 Відповісти
Треба дякувати, що не почали виділяти кошти на допомогу раші. Але це поки що.
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10.06.2025 19:31 Відповісти
Нажаль, ви праві, пане Ліпко.
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10.06.2025 20:21 Відповісти
А що може залізаний підар ще наголосити, коли він стоне від втручання в його жопу рашкою?
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10.06.2025 19:32 Відповісти
Млять, досі не можу повіріти шо МО сша тупий АЛКАШ який у військових справах такого рівня розумієтся як зеленський у керуванні СОУ та державою або як баран у латині.
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10.06.2025 19:33 Відповісти
Запам'ятай кацап - прізвище Президента України Зеленського пишется з великої літери !
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10.06.2025 19:38 Відповісти
Старий Пердун тупенький🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 19:42 Відповісти
а ты себя в умненькие определил?!
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10.06.2025 20:00 Відповісти
А ты у Старого пердуна в шестерках ?🤣🤣🤣
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10.06.2025 20:06 Відповісти
Та ти так, яскравий представний Zеленого стада, не напружуйся за свого президента зеленського, бо срака знов лусне. А я, на відміну від тупого стада, під час війни Порох на зелене гівно не миняв. Нужбо, промекай чи проблей шось у відповідь. Ну шось на кшталт шо всі хто не любить брехливого, сціклиаого ждуна крадія зелену бубочку Боневиіка бо Чекав, як ти то вони всі порохоботи, кацапи тощо.
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10.06.2025 19:47 Відповісти
а если человек написАл с маленькой его нужно за это наказать?
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10.06.2025 20:02 Відповісти
Шановний, не витрачайте свій час на Zеленіх баранів та глістів з Параші. Шо апріорі одне і теж саме.
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10.06.2025 20:05 Відповісти
цій гниді вже дали погоняло-зелена гнида, зелена пліснява, хєрпіду, нелох, пісюаніст херов, боневтік, зелена гниль, оманський бідоносець, *****-2. і все це з великої літери? звідки ти впав чи ти дєрьмак з подоляком.
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10.06.2025 20:07 Відповісти
Довбойобе, тебе послати за крейсером Москва чи стратбомбардувальником "Воронеж"?
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10.06.2025 20:17 Відповісти
Тупий єфрейторе. Тобі ще ботоферма ПеПо ще платить за такі недолугі висери?
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10.06.2025 20:21 Відповісти
ну, хотя бы 300 миллиардов вместо 500, как раньше.
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10.06.2025 19:37 Відповісти
ТАКО визнає , що він ****** про 500 млрд ,як і про 24 години
І ТАКО-скот просто утреться
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10.06.2025 19:57 Відповісти
Странно, почему трамп не хочет заключить сделку с протестующими в ЛА ? Он же мастер по заключению сделок, даже книгу написал.
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10.06.2025 19:37 Відповісти
Виділяйте вже кошти на допомогу росії, лицемірні псевдодемократи.
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10.06.2025 19:37 Відповісти
Вертухай теж заговорив за мирне врегулювання. В ЛА мирно врегульовує за допомогою нацгвардії та морпіхів. Будеш сидіти поруч з Трампом на лаві підсудних.
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10.06.2025 19:37 Відповісти
а ну, зелений ********, згадай, який х...йовий байден був!! як солодко плювалося йому навздогін!!
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10.06.2025 19:38 Відповісти
налийте йому чарку moonshine, та хай йде блює далі у басейн.
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10.06.2025 19:39 Відповісти
Ну це ж і дурню зрозуміло. Хто ж буде підсилювати країну якій завідомо приготовлена роль капітулянта. Для мене це зрозуміло з 2016 року кои я почув про Трампа.
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10.06.2025 19:39 Відповісти
Серед МАГА дебілів це найфеєриччніший дебіл в команді рудого фріка... Це наче їхня Марянка Безмозгла.
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10.06.2025 19:39 Відповісти
Зараз державний устрій в США називається какістократія.
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10.06.2025 19:48 Відповісти
Це називається примус жертви агресії до миру, шляхом зменшення її спротиву. Провальна стратегія, стратегія недалеких невдах і обісраних дилетантів. Але життя, зазвичай, дає їм урок. Зеленський - ось типовий приклад.
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10.06.2025 19:39 Відповісти
Друже.. І хто тобі забороняє чинити спротив кацапам.???назви прізвище
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10.06.2025 19:44 Відповісти
Лопатами,як заповідав кулеба,багато не навоюєш
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10.06.2025 19:47 Відповісти
Не ображай співробітника американського Центру науки та міжнародних відносин 🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 19:51 Відповісти
Мені - ніхто. Чиню спротив, як можу. Але в даному випадку йдеться не про спротив окремих громадян, а спротив держави.
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10.06.2025 19:48 Відповісти
Та на фоне предыдущих вливаний огромных, частых--- да мы и не заметим по инерции! Спасибки киздюки!
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10.06.2025 19:42 Відповісти
Шаріков, млть...
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10.06.2025 19:43 Відповісти
То може тоді Україні пропорційно зменшити витрати на будівництво доріг ?
І доречі, - де ті гроші, які хотіли витратити на придбання в Болгарії російських реакторів?
«Проєхалі» ?
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10.06.2025 19:43 Відповісти
То ви,батєнька,іпсо поширюєте!!!!
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10.06.2025 19:45 Відповісти
Нє волнуйтєсь, ето бєсплатно.
Ні шага із бюджета України.
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10.06.2025 19:54 Відповісти
Як вони можуть оті 2 ярди на моу віддати як там уже відкати пораховані і коханкам машини а дружинам шуби в рах отих відкатів уже придбані?
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10.06.2025 20:07 Відповісти
«Понять - значіт простіть» ?
Це після фото того українського Воїна, скаліченого в русскім полоні, з тавром «слава россіі» ?
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10.06.2025 20:17 Відповісти
Норм єрмак злітав.Тепер постає питання-єрмак в америці інтереси якої країни просував?
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10.06.2025 19:44 Відповісти
гегсет генетичний імбецил..з ним працювати ніхто не хоче
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10.06.2025 19:45 Відповісти
Які, *****, кошти?! Ви взагалі Україні ***** не виділили, та невелика підтримка, яка зараз надходить, виділена ще при Байдені!
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10.06.2025 19:45 Відповісти
Йди в сраку, недоумку.
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10.06.2025 19:46 Відповісти
Адміністрація Трампа має інший погляд тому старший навалив в штани
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10.06.2025 19:46 Відповісти
Нам теж треба переглянути угоду про рідкоземельні копалини.
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10.06.2025 19:48 Відповісти
чудова новина! По-перше, судячи з неї Трамп поки що не наважився постачати військову допомогу *****. По-друге, нам допомогу не скасовують, а лише скорочують. Це вже грандіозний успіх нашої дипломатії
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10.06.2025 19:49 Відповісти
Це вже грандіозний успіх нашої дипломатії

Жарт дня. 😁
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10.06.2025 19:54 Відповісти
Цікаво що цей придурок зібрався зменшувати? - допомоги від Трампа і так нема ніякої.
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10.06.2025 19:49 Відповісти
Да ладно вам побиватися.
Є ж сталеві яйця ЗЄ!!!

Так переможемо. 😁
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10.06.2025 19:53 Відповісти
***** , ти шо - бухаєш ? Тобі ж сказали вже ПРОДАЙТЕ зброю
Ви навіть це відмовляєтесь робити
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10.06.2025 19:53 Відповісти
кончена істота з якою ніхто не хочу працювати, по факту ці всі підари закінчать у тюрьмі, правда репутація США вже втрачена
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10.06.2025 19:53 Відповісти
еще ничего не дали и уже говорят дадут меньше )
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10.06.2025 19:54 Відповісти
Молодці.
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10.06.2025 20:01 Відповісти
Хто би сумнівався
Зелень краде вче
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10.06.2025 20:02 Відповісти
Щас нелегалы сожгут Лос Анджелес дотла тогда и Пентагон и Трамп "другую песню" Закукарекают
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10.06.2025 20:05 Відповісти
А чого ж іще було чекати від цієї підарської влади?
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10.06.2025 20:05 Відповісти
твари трамп и его банда!чтоб они сдохли!
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10.06.2025 20:13 Відповісти
Підираси.
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10.06.2025 20:17 Відповісти
Тромб не друг пуйла, а куплений пуйлом. У свій час пуйло купив тромба, врятувавши його від банкрутства, а тромб не вніс ці гроші в декларацію, що є важким злочином в Америці. Так сів на довгі роки Пол Манафорт, який отримав від Пінчука 75 млн. дол. за брехню на Юлю в західних ЗМІ часів Янека і приховав від податкової ці гроші. А тромб не тільки приховав отримання грошей від пуйла, а ще й двічі обиравсь президентом. А це вже електричний стілець, на хвилинку...
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10.06.2025 20:24 Відповісти
А шо там з договіром про копалини? Дуже рідкі та дорогенькі? Ні? Як і з обміном курвськіх теріторій? Дуже-дуже потужно. Головне Пороха посадити.
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10.06.2025 20:28 Відповісти
На скільки мені відомо, то трампоновська адміністрація не виділила ні центу: все, що ми отримуємо зараз - то було прийнято/погоджено ще при адміністрації Байдена
І скільки ж буде оте "менше" від нуля? Надра вони вже привласнили ("переможище" і "найвеличніше досягнення" лідОра Всесвіту з заекречуванням двох третин домовленості), а що ще Україна повинна віддати для того, щоб хочаб вийти "в нуль"?
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10.06.2025 20:30 Відповісти
Брехло!!!
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10.06.2025 20:32 Відповісти
 
 