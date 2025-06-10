США виділять менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post та The Independent.

"Це скорочення в цьому бюджеті. Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну РФ проти України, - Ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу", - сказав Гегсет.

Він зазначив, що Вашингтон цього року може виділити менше коштів на допомогу Києву, ніж попередніми роками. Водночас подробиць Геґсет не розкрив.

"Я не думаю, що слово "перемога" було чітко визначено, як і шлях до неї, і, як наслідок, шлях до миру, який зупинить вбивства і різанину - це те, у чому президент Трамп дуже зацікавлений", - заявив глава Пентагону.

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