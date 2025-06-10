США виділять менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет
Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post та The Independent.
"Це скорочення в цьому бюджеті. Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну РФ проти України, - Ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу", - сказав Гегсет.
Він зазначив, що Вашингтон цього року може виділити менше коштів на допомогу Києву, ніж попередніми роками. Водночас подробиць Геґсет не розкрив.
"Я не думаю, що слово "перемога" було чітко визначено, як і шлях до неї, і, як наслідок, шлях до миру, який зупинить вбивства і різанину - це те, у чому президент Трамп дуже зацікавлений", - заявив глава Пентагону.
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Це сталося - ТРАМП ВПАВ ЗАХОДЯЧИ ПО ТРАПУ ДО ЛІТАКА
І ТАКО-скот просто утреться
І доречі, - де ті гроші, які хотіли витратити на придбання в Болгарії російських реакторів?
«Проєхалі» ?
Ні шага із бюджета України.
Це після фото того українського Воїна, скаліченого в русскім полоні, з тавром «слава россіі» ?
Жарт дня. 😁
Є ж сталеві яйця ЗЄ!!!
Так переможемо. 😁
Ви навіть це відмовляєтесь робити
Зелень краде вче
І скільки ж буде оте "менше" від нуля? Надра вони вже привласнили ("переможище" і "найвеличніше досягнення" лідОра Всесвіту з заекречуванням двох третин домовленості), а що ще Україна повинна віддати для того, щоб хочаб вийти "в нуль"?