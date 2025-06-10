США выделят меньше средств на помощь Украине, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post и The Independent.

"Это сокращение в этом бюджете. Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт (войну РФ против Украины, - Ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров в интересах обеих сторон и нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру", - сказал Хегсет.

Он отметил, что Вашингтон в этом году может выделить меньше средств на помощь Киеву, чем в предыдущие годы. В то же время подробностей Хегсет не раскрыл.

"Я не думаю, что слово "победа" было четко определено, как и путь к ней, и, как следствие, путь к миру, который остановит убийства и резню - это то, в чем президент Трамп очень заинтересован", - заявил глава Пентагона.

Читайте: Украина и США ведут активный диалог по закупке американского оружия, - МИД