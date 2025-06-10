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Новости помощь Украине от США
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США выделят меньше средств на помощь Украине, - Хегсет

Гегсет об отправке войск США в Украину

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post и The Independent.

"Это сокращение в этом бюджете. Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт (войну РФ против Украины, - Ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров в интересах обеих сторон и нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру", - сказал Хегсет.

Он отметил, что Вашингтон в этом году может выделить меньше средств на помощь Киеву, чем в предыдущие годы. В то же время подробностей Хегсет не раскрыл.

"Я не думаю, что слово "победа" было четко определено, как и путь к ней, и, как следствие, путь к миру, который остановит убийства и резню - это то, в чем президент Трамп очень заинтересован", - заявил глава Пентагона.

Читайте: Украина и США ведут активный диалог по закупке американского оружия, - МИД

Автор: 

помощь (7880) США (27166) Пит Хегсет (72)


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Топ комментарии
+26
Лицемеры ... В Калифорнии вы почему то не стали договариваться мирным путем...
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10.06.2025 19:30 Ответить
+23
Треба дякувати, що не почали виділяти кошти на допомогу раші. Але це поки що.
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10.06.2025 19:31 Ответить
+20
Міг би і не казати ми і так знаєм про поцілунки трамба з ******.
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10.06.2025 19:28 Ответить
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Фрік
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10.06.2025 19:27 Ответить
Без фотошопу
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10.06.2025 19:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=itgggKSZX9U

Це сталося - ТРАМП ВПАВ ЗАХОДЯЧИ ПО ТРАПУ ДО ЛІТАКА
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10.06.2025 20:24 Ответить
Міг би і не казати ми і так знаєм про поцілунки трамба з ******.
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10.06.2025 19:28 Ответить
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10.06.2025 19:29 Ответить
Лицемеры ... В Калифорнии вы почему то не стали договариваться мирным путем...
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10.06.2025 19:30 Ответить
А там все ще тільки починається ...
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10.06.2025 19:36 Ответить
Так воно там швидко і закінчиться... Чи ти думаєш шо з емігрантами які прижились в Каліфорнії хтось буде цяцькатись??
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10.06.2025 19:41 Ответить
Поки що шавки ТАКО там сидять по підвалах. А вільні мешканці Каліфорнії йдуть мирним протестом проти цих викрадачів
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10.06.2025 19:54 Ответить
У Каліфорнії якраз праві Каліфорнійці ,а не шавки ТАКО , тому не дуже коректний приклад.
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10.06.2025 19:55 Ответить
У Каліфорній немає власної ЯЗ, яка націлена на Білий дім, ранчо трампона і його гольф-клуб. То ж з якого дива з ними домовлятись? Придушити, та й далі шукати диктатора з яким можна укласти "Біг Діл", але не так зашкварно, як з путлєром....
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10.06.2025 20:34 Ответить
Ще поки зо остаточно не можуть забрати то вирішили мʼяко задушити. При чому будуть проводити лінію ось- ось дамо і в самий критичний момент переріжуть кисень.
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10.06.2025 19:31 Ответить
Треба дякувати, що не почали виділяти кошти на допомогу раші. Але це поки що.
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10.06.2025 19:31 Ответить
Нажаль, ви праві, пане Ліпко.
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10.06.2025 20:21 Ответить
А що може залізаний підар ще наголосити, коли він стоне від втручання в його жопу рашкою?
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10.06.2025 19:32 Ответить
Млять, досі не можу повіріти шо МО сша тупий АЛКАШ який у військових справах такого рівня розумієтся як зеленський у керуванні СОУ та державою або як баран у латині.
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10.06.2025 19:33 Ответить
Запам'ятай кацап - прізвище Президента України Зеленського пишется з великої літери !
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10.06.2025 19:38 Ответить
Старий Пердун тупенький🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 19:42 Ответить
а ты себя в умненькие определил?!
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10.06.2025 20:00 Ответить
А ты у Старого пердуна в шестерках ?🤣🤣🤣
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10.06.2025 20:06 Ответить
Та ти так, яскравий представний Zеленого стада, не напружуйся за свого президента зеленського, бо срака знов лусне. А я, на відміну від тупого стада, під час війни Порох на зелене гівно не миняв. Нужбо, промекай чи проблей шось у відповідь. Ну шось на кшталт шо всі хто не любить брехливого, сціклиаого ждуна крадія зелену бубочку Боневиіка бо Чекав, як ти то вони всі порохоботи, кацапи тощо.
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10.06.2025 19:47 Ответить
а если человек написАл с маленькой его нужно за это наказать?
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10.06.2025 20:02 Ответить
Шановний, не витрачайте свій час на Zеленіх баранів та глістів з Параші. Шо апріорі одне і теж саме.
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10.06.2025 20:05 Ответить
цій гниді вже дали погоняло-зелена гнида, зелена пліснява, хєрпіду, нелох, пісюаніст херов, боневтік, зелена гниль, оманський бідоносець, *****-2. і все це з великої літери? звідки ти впав чи ти дєрьмак з подоляком.
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10.06.2025 20:07 Ответить
Довбойобе, тебе послати за крейсером Москва чи стратбомбардувальником "Воронеж"?
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10.06.2025 20:17 Ответить
Тупий єфрейторе. Тобі ще ботоферма ПеПо ще платить за такі недолугі висери?
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10.06.2025 20:21 Ответить
ну, хотя бы 300 миллиардов вместо 500, как раньше.
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10.06.2025 19:37 Ответить
ТАКО визнає , що він ****** про 500 млрд ,як і про 24 години
І ТАКО-скот просто утреться
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10.06.2025 19:57 Ответить
Странно, почему трамп не хочет заключить сделку с протестующими в ЛА ? Он же мастер по заключению сделок, даже книгу написал.
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10.06.2025 19:37 Ответить
Виділяйте вже кошти на допомогу росії, лицемірні псевдодемократи.
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10.06.2025 19:37 Ответить
Вертухай теж заговорив за мирне врегулювання. В ЛА мирно врегульовує за допомогою нацгвардії та морпіхів. Будеш сидіти поруч з Трампом на лаві підсудних.
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10.06.2025 19:37 Ответить
а ну, зелений ********, згадай, який х...йовий байден був!! як солодко плювалося йому навздогін!!
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10.06.2025 19:38 Ответить
налийте йому чарку moonshine, та хай йде блює далі у басейн.
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10.06.2025 19:39 Ответить
Ну це ж і дурню зрозуміло. Хто ж буде підсилювати країну якій завідомо приготовлена роль капітулянта. Для мене це зрозуміло з 2016 року кои я почув про Трампа.
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10.06.2025 19:39 Ответить
Серед МАГА дебілів це найфеєриччніший дебіл в команді рудого фріка... Це наче їхня Марянка Безмозгла.
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10.06.2025 19:39 Ответить
Зараз державний устрій в США називається какістократія.
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10.06.2025 19:48 Ответить
Це називається примус жертви агресії до миру, шляхом зменшення її спротиву. Провальна стратегія, стратегія недалеких невдах і обісраних дилетантів. Але життя, зазвичай, дає їм урок. Зеленський - ось типовий приклад.
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10.06.2025 19:39 Ответить
Друже.. І хто тобі забороняє чинити спротив кацапам.???назви прізвище
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10.06.2025 19:44 Ответить
Лопатами,як заповідав кулеба,багато не навоюєш
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10.06.2025 19:47 Ответить
Не ображай співробітника американського Центру науки та міжнародних відносин 🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 19:51 Ответить
Мені - ніхто. Чиню спротив, як можу. Але в даному випадку йдеться не про спротив окремих громадян, а спротив держави.
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10.06.2025 19:48 Ответить
Та на фоне предыдущих вливаний огромных, частых--- да мы и не заметим по инерции! Спасибки киздюки!
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10.06.2025 19:42 Ответить
Шаріков, млть...
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10.06.2025 19:43 Ответить
То може тоді Україні пропорційно зменшити витрати на будівництво доріг ?
І доречі, - де ті гроші, які хотіли витратити на придбання в Болгарії російських реакторів?
«Проєхалі» ?
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10.06.2025 19:43 Ответить
То ви,батєнька,іпсо поширюєте!!!!
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10.06.2025 19:45 Ответить
Нє волнуйтєсь, ето бєсплатно.
Ні шага із бюджета України.
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10.06.2025 19:54 Ответить
Як вони можуть оті 2 ярди на моу віддати як там уже відкати пораховані і коханкам машини а дружинам шуби в рах отих відкатів уже придбані?
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10.06.2025 20:07 Ответить
«Понять - значіт простіть» ?
Це після фото того українського Воїна, скаліченого в русскім полоні, з тавром «слава россіі» ?
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10.06.2025 20:17 Ответить
Норм єрмак злітав.Тепер постає питання-єрмак в америці інтереси якої країни просував?
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10.06.2025 19:44 Ответить
гегсет генетичний імбецил..з ним працювати ніхто не хоче
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10.06.2025 19:45 Ответить
Які, *****, кошти?! Ви взагалі Україні ***** не виділили, та невелика підтримка, яка зараз надходить, виділена ще при Байдені!
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10.06.2025 19:45 Ответить
Йди в сраку, недоумку.
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10.06.2025 19:46 Ответить
Адміністрація Трампа має інший погляд тому старший навалив в штани
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10.06.2025 19:46 Ответить
Нам теж треба переглянути угоду про рідкоземельні копалини.
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10.06.2025 19:48 Ответить
чудова новина! По-перше, судячи з неї Трамп поки що не наважився постачати військову допомогу *****. По-друге, нам допомогу не скасовують, а лише скорочують. Це вже грандіозний успіх нашої дипломатії
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10.06.2025 19:49 Ответить
Це вже грандіозний успіх нашої дипломатії

Жарт дня. 😁
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10.06.2025 19:54 Ответить
Цікаво що цей придурок зібрався зменшувати? - допомоги від Трампа і так нема ніякої.
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10.06.2025 19:49 Ответить
Да ладно вам побиватися.
Є ж сталеві яйця ЗЄ!!!

Так переможемо. 😁
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10.06.2025 19:53 Ответить
***** , ти шо - бухаєш ? Тобі ж сказали вже ПРОДАЙТЕ зброю
Ви навіть це відмовляєтесь робити
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10.06.2025 19:53 Ответить
кончена істота з якою ніхто не хочу працювати, по факту ці всі підари закінчать у тюрьмі, правда репутація США вже втрачена
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10.06.2025 19:53 Ответить
еще ничего не дали и уже говорят дадут меньше )
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10.06.2025 19:54 Ответить
Молодці.
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10.06.2025 20:01 Ответить
Хто би сумнівався
Зелень краде вче
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10.06.2025 20:02 Ответить
Щас нелегалы сожгут Лос Анджелес дотла тогда и Пентагон и Трамп "другую песню" Закукарекают
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10.06.2025 20:05 Ответить
А чого ж іще було чекати від цієї підарської влади?
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10.06.2025 20:05 Ответить
твари трамп и его банда!чтоб они сдохли!
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10.06.2025 20:13 Ответить
Підираси.
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10.06.2025 20:17 Ответить
Тромб не друг пуйла, а куплений пуйлом. У свій час пуйло купив тромба, врятувавши його від банкрутства, а тромб не вніс ці гроші в декларацію, що є важким злочином в Америці. Так сів на довгі роки Пол Манафорт, який отримав від Пінчука 75 млн. дол. за брехню на Юлю в західних ЗМІ часів Янека і приховав від податкової ці гроші. А тромб не тільки приховав отримання грошей від пуйла, а ще й двічі обиравсь президентом. А це вже електричний стілець, на хвилинку...
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10.06.2025 20:24 Ответить
А шо там з договіром про копалини? Дуже рідкі та дорогенькі? Ні? Як і з обміном курвськіх теріторій? Дуже-дуже потужно. Головне Пороха посадити.
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10.06.2025 20:28 Ответить
На скільки мені відомо, то трампоновська адміністрація не виділила ні центу: все, що ми отримуємо зараз - то було прийнято/погоджено ще при адміністрації Байдена
І скільки ж буде оте "менше" від нуля? Надра вони вже привласнили ("переможище" і "найвеличніше досягнення" лідОра Всесвіту з заекречуванням двох третин домовленості), а що ще Україна повинна віддати для того, щоб хочаб вийти "в нуль"?
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10.06.2025 20:30 Ответить
Брехло!!!
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10.06.2025 20:32 Ответить
 
 