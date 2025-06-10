США выделят меньше средств на помощь Украине, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post и The Independent.
"Это сокращение в этом бюджете. Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт (войну РФ против Украины, - Ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров в интересах обеих сторон и нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру", - сказал Хегсет.
Он отметил, что Вашингтон в этом году может выделить меньше средств на помощь Киеву, чем в предыдущие годы. В то же время подробностей Хегсет не раскрыл.
"Я не думаю, что слово "победа" было четко определено, как и путь к ней, и, как следствие, путь к миру, который остановит убийства и резню - это то, в чем президент Трамп очень заинтересован", - заявил глава Пентагона.
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Це сталося - ТРАМП ВПАВ ЗАХОДЯЧИ ПО ТРАПУ ДО ЛІТАКА
І ТАКО-скот просто утреться
І доречі, - де ті гроші, які хотіли витратити на придбання в Болгарії російських реакторів?
«Проєхалі» ?
Ні шага із бюджета України.
Це після фото того українського Воїна, скаліченого в русскім полоні, з тавром «слава россіі» ?
Жарт дня. 😁
Є ж сталеві яйця ЗЄ!!!
Так переможемо. 😁
Ви навіть це відмовляєтесь робити
Зелень краде вче
І скільки ж буде оте "менше" від нуля? Надра вони вже привласнили ("переможище" і "найвеличніше досягнення" лідОра Всесвіту з заекречуванням двох третин домовленості), а що ще Україна повинна віддати для того, щоб хочаб вийти "в нуль"?