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Новости помощь Украине от США
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Украина и США ведут активный диалог о закупке американского оружия, - МИД

Будут ли США продавать оружие Украине. Что говорят в МИД

Соединенные Штаты и Украина ведут диалог о возможности закупать американское оружие.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе противовоздушную оборону, Patriot, другие средства, которые мы от Соединенных Штатов все эти годы получаем", - сказал он.

Тихий поблагодарил США за всю оказанную помощь.

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"Мы готовы закупать американское оружие из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, по состоянию на сейчас пакеты помощи от США пока поступают.

"Активный разговор" с США о том, чтобы закупать оружие касается, в частности, кстати, в рамках фонда, созданного в рамках соглашения о минеральных ресурсах", - добавил он.

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Автор: 

МИД (7003) помощь (7880) США (27166) Тихий Георгий (20)


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Україна та США ведуть активний діалог щодо закупівлі американської зброї

Якщо на базарі один хоче продати, а другий купити, їм не треба вести ані активного, ані взагалі якогось діалогу!
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10.06.2025 13:05 Ответить
оля-ля !!!!
пан скуповується в супермаркеті, а не на базарі:

"А поговорить ?"

.
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10.06.2025 13:10 Ответить
тільки повний дурень купує на ринку товар за першу ціну, яку виставлять.

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10.06.2025 13:12 Ответить
Є нюанс. Покупець хоче все купити за гроші продавця. А тут без вмілого балабольства може і не получитись. Конгрес виділив, дідо байден підписав. Здається 4,5 лярда долярів.
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10.06.2025 13:13 Ответить
Четвертий рік ведуть активний діалог...
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10.06.2025 13:13 Ответить
Якщо ви так ведете діалог, як ваш Гундосий прищ в Білому домі, то навряд вам хтось щорсь продасть.
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10.06.2025 14:11 Ответить
Оооол, великий ще веде переговори!!! Коли чекати зброю???
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10.06.2025 15:55 Ответить
 
 