Украина и США ведут активный диалог о закупке американского оружия, - МИД
Соединенные Штаты и Украина ведут диалог о возможности закупать американское оружие.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе противовоздушную оборону, Patriot, другие средства, которые мы от Соединенных Штатов все эти годы получаем", - сказал он.
Тихий поблагодарил США за всю оказанную помощь.
"Мы готовы закупать американское оружие из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - подчеркнул спикер МИД.
По его словам, по состоянию на сейчас пакеты помощи от США пока поступают.
"Активный разговор" с США о том, чтобы закупать оружие касается, в частности, кстати, в рамках фонда, созданного в рамках соглашения о минеральных ресурсах", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо на базарі один хоче продати, а другий купити, їм не треба вести ані активного, ані взагалі якогось діалогу!
пан скуповується в супермаркеті, а не на базарі:
"А поговорить ?"
.
.