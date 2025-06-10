Украина и США ведут активный диалог о закупке американского оружия, - МИД

Соединенные Штаты и Украина ведут диалог о возможности закупать американское оружие.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе противовоздушную оборону, Patriot, другие средства, которые мы от Соединенных Штатов все эти годы получаем", - сказал он.

Тихий поблагодарил США за всю оказанную помощь.

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"Мы готовы закупать американское оружие из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, по состоянию на сейчас пакеты помощи от США пока поступают.

"Активный разговор" с США о том, чтобы закупать оружие касается, в частности, кстати, в рамках фонда, созданного в рамках соглашения о минеральных ресурсах", - добавил он.

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