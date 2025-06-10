Україна та США ведуть активний діалог щодо закупівлі американської зброї, - МЗС
Сполучені Штати та Україна ведуть діалог щодо можливості закуповувати американську зброю.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, аби закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі протиповітряну оборону, Patriot, інші засоби, які ми від Сполучених Штатів всі ці роки отримуємо", - сказав він.
Тихий подякував США за всю надану допомогу.
"Ми готові закуповувати американську зброю, з різних джерел, з різних ресурсів, фінансування. І цей діалог активної іде між Україною і США", - наголосив речник МЗС.
За його словами, станом на зараз пакети допомоги від США наразі надходять
"Активна розмова" з США про те, щоб закуповувати зброю стосується, зокрема, до речі, в рамках фонду, створеного в рамках угоди про мінеральні ресурси", - додав він.
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Якщо на базарі один хоче продати, а другий купити, їм не треба вести ані активного, ані взагалі якогось діалогу!
пан скуповується в супермаркеті, а не на базарі:
"А поговорить ?"
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