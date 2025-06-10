Україна та США ведуть активний діалог щодо закупівлі американської зброї, - МЗС

Сполучені Штати та Україна ведуть діалог щодо можливості закуповувати американську зброю.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, аби закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі протиповітряну оборону, Patriot, інші засоби, які ми від Сполучених Штатів всі ці роки отримуємо", - сказав він.

Тихий подякував США за всю надану допомогу.

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"Ми готові закуповувати американську зброю, з різних джерел, з різних ресурсів, фінансування. І цей діалог активної іде між Україною і США", - наголосив речник МЗС.

За його словами, станом на зараз пакети допомоги від США наразі надходять

"Активна розмова" з США про те, щоб закуповувати зброю стосується, зокрема, до речі, в рамках фонду, створеного в рамках угоди про мінеральні ресурси", - додав він.

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