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Новини допомога Україні від США
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Україна та США ведуть активний діалог щодо закупівлі американської зброї, - МЗС

Чи продаватимуть США зброю Україні. Що кажуть в МЗС

Сполучені Штати та Україна ведуть діалог щодо можливості закуповувати американську зброю.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, аби закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі протиповітряну оборону, Patriot, інші засоби, які ми від Сполучених Штатів всі ці роки отримуємо", - сказав він.

Тихий подякував США за всю надану допомогу.

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"Ми готові закуповувати американську зброю, з різних джерел, з різних ресурсів, фінансування. І цей діалог активної іде між Україною і США", - наголосив речник МЗС.

За його словами, станом на зараз пакети допомоги від США наразі надходять

"Активна розмова" з США про те, щоб закуповувати зброю стосується, зокрема, до речі, в рамках фонду, створеного в рамках угоди про мінеральні ресурси", - додав він.

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Автор: 

МЗС (4175) допомога (8450) США (23426) Тихий Георгій (20)


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Україна та США ведуть активний діалог щодо закупівлі американської зброї

Якщо на базарі один хоче продати, а другий купити, їм не треба вести ані активного, ані взагалі якогось діалогу!
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10.06.2025 13:05 Відповісти
оля-ля !!!!
пан скуповується в супермаркеті, а не на базарі:

"А поговорить ?"

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10.06.2025 13:10 Відповісти
тільки повний дурень купує на ринку товар за першу ціну, яку виставлять.

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10.06.2025 13:12 Відповісти
Є нюанс. Покупець хоче все купити за гроші продавця. А тут без вмілого балабольства може і не получитись. Конгрес виділив, дідо байден підписав. Здається 4,5 лярда долярів.
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10.06.2025 13:13 Відповісти
Четвертий рік ведуть активний діалог...
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10.06.2025 13:13 Відповісти
Якщо ви так ведете діалог, як ваш Гундосий прищ в Білому домі, то навряд вам хтось щорсь продасть.
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10.06.2025 14:11 Відповісти
 
 