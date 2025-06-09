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Новини Ізраїль передав Україні Patriot
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Ізраїль передавав Україні системи Patriot, - посол Бродський

Ізраїль передав петріоти Україні

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Про це дипломат розповів в інтерв’ю Марічці Довбенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", - розповів Бродський.

За словами посла, він завжди намагався вести відкритий діалог із колегами щодо війни в Україні, хоча в Ізраїлі його неодноразово критикували за надто велику симпатію до України.

Він також висловив сподівання, що до завершення його дипломатичної місії в Україні настене мир.

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Автор: 

Ізраїль (1659) допомога (8449) Бродський посол (37) Patriot (327)


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На фоні розчарування - класна відповідь другу хйла ...
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09.06.2025 16:59 Відповісти
Чимось же вночі збили 4 кинжали.
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09.06.2025 17:02 Відповісти
Главное,это какие к ним ракеты.Потому что те,что были в 90-х,вообще нифига не сбивали из баллистики.
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09.06.2025 16:59 Відповісти
ці комплекси спочатку звозили на модернізацію до "pac3", а вже потім привезли в Україну. це тривало десь рік
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09.06.2025 17:09 Відповісти
Ну погнали еврейские мансы...
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09.06.2025 17:01 Відповісти
....у вигляді Патріотів ?

тільки ЗА !

.
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09.06.2025 17:04 Відповісти
Бродський, не Ізраїль .
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09.06.2025 17:09 Відповісти
Дякуємо.
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09.06.2025 17:10 Відповісти
То що тоді завадило передати комплекси Hawk та ракети до них? (на зберіганні з 18-го року)
Ізраїль у 2023-му році відповів відмовою на прохання США про передачу комплексів Hawk та ракет MIM-23 Україні, посилаючись на політику відмови у постачанні озброєнь сторонам конфлікту.
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09.06.2025 17:14 Відповісти
Дякуємо Ізраїлю, за посильну та дієву допомогу Українцям!
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!
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09.06.2025 17:14 Відповісти
 
 