Ізраїль передавав Україні системи Patriot, - посол Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Про це дипломат розповів в інтерв’ю Марічці Довбенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", - розповів Бродський.

За словами посла, він завжди намагався вести відкритий діалог із колегами щодо війни в Україні, хоча в Ізраїлі його неодноразово критикували за надто велику симпатію до України.

Він також висловив сподівання, що до завершення його дипломатичної місії в Україні настене мир.

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