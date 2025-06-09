Израиль передавал Украине системы Patriot, - посол Бродский

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Об этом дипломат рассказал в интервью Маричке Довбенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - рассказал Бродский.

По словам посла, он всегда пытался вести открытый диалог с коллегами по поводу войны в Украине, хотя в Израиле его неоднократно критиковали за слишком большую симпатию к Украине.

Он также выразил надежду, что до завершения его дипломатической миссии в Украине наступит мир.

Читайте также: Германия готова купить Patriot у партнеров и передать их Украине, - Писториус