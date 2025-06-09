Израиль передавал Украине системы Patriot, - посол Бродский
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.
Об этом дипломат рассказал в интервью Маричке Довбенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - рассказал Бродский.
По словам посла, он всегда пытался вести открытый диалог с коллегами по поводу войны в Украине, хотя в Израиле его неоднократно критиковали за слишком большую симпатию к Украине.
Он также выразил надежду, что до завершения его дипломатической миссии в Украине наступит мир.
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тільки ЗА !
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Ізраїль у 2023-му році відповів відмовою на прохання США про передачу комплексів Hawk та ракет MIM-23 Україні, посилаючись на політику відмови у постачанні озброєнь сторонам конфлікту.
А от наприклад Естонія передала Україні всі свої 155 мм гаубиці.
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!
Як то кажуть, все ніби і вірно, але є нюанс.
Але навіть так можна подякувати. По крайній мірі це не щуряча позиція Швейцарії, що таки дозволила продати танки Leopard-1 назад в Німеччину за умови гарантій не відправлення їх потім в Україну.
І Пуйло свому корешу Нетаньягу не може нічого пред'явити, бо той: "а я що, я тут ні до чого, це американці, Трампа питай"
Що толку від того ОДНОГО старого пєтріота?????? (і то ен врю!!! бреше бродський)
20 тис ракет проти шахедів це важливіше, ніж 1 петріот якого сьогодні 2 кінжали влучили і ми втратили
Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.
Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.
«Яхалом» або "діамант" (під такою назвою Patriot був відомий в Ізраїлі) знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).
З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.
Після того, як «Патріот» був назавжди знятий з озброєння, його персонал був перекваліфікований для роботи з «Залізним куполом», а батареї і перехоплювачі, що залишилися, були відправлені на зберігання.