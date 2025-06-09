РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Израиль передал Украине Patriot
4 225 25

Израиль передавал Украине системы Patriot, - посол Бродский

Израиль передал петриоти Украине

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Об этом дипломат рассказал в интервью Маричке Довбенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - рассказал Бродский.

По словам посла, он всегда пытался вести открытый диалог с коллегами по поводу войны в Украине, хотя в Израиле его неоднократно критиковали за слишком большую симпатию к Украине.

Он также выразил надежду, что до завершения его дипломатической миссии в Украине наступит мир.

Читайте также: Германия готова купить Patriot у партнеров и передать их Украине, - Писториус

Автор: 

Израиль (1941) помощь (7879) Бродский посол (30) Patriot (292)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Уявляю реакцію всяких скабєєвих з соловйовами...
показать весь комментарий
09.06.2025 17:21 Ответить
+9
Дякуємо.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:10 Ответить
+7
Дякуємо Ізраїлю, за посильну та дієву допомогу Українцям!
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
09.06.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фоні розчарування - класна відповідь другу хйла ...
показать весь комментарий
09.06.2025 16:59 Ответить
Чимось же вночі збили 4 кинжали.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:02 Ответить
Главное,это какие к ним ракеты.Потому что те,что были в 90-х,вообще нифига не сбивали из баллистики.
показать весь комментарий
09.06.2025 16:59 Ответить
ці комплекси спочатку звозили на модернізацію до "pac3", а вже потім привезли в Україну. це тривало десь рік
показать весь комментарий
09.06.2025 17:09 Ответить
Ну погнали еврейские мансы...
показать весь комментарий
09.06.2025 17:01 Ответить
....у вигляді Патріотів ?

тільки ЗА !

.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:04 Ответить
Як вем не соромно! Ваша країна, що, на відміну від України, 30 років готувалась до агресії, а закінчилося тим, що Шахєди сепершу Іран вам поставляв, а КНДР і досі поставляєа балістичні ракети
показать весь комментарий
09.06.2025 17:59 Ответить
Бродський, не Ізраїль .
показать весь комментарий
09.06.2025 17:09 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:10 Ответить
То що тоді завадило передати комплекси Hawk та ракети до них? (на зберіганні з 18-го року)
Ізраїль у 2023-му році відповів відмовою на прохання США про передачу комплексів Hawk та ракет MIM-23 Україні, посилаючись на політику відмови у постачанні озброєнь сторонам конфлікту.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:14 Ответить
Тому що вони вже збирались, а тут трапилось 7.10.2023 і їм стало не до того.. полетіли ракети з Ірана та Ємена, тобто "самим треба".. Пуйло чого хамас та хезболу забезпечував та натравив - саме щоб відволікати від нашої війни.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:40 Ответить
Може й так, хоча навряд чи вони їх навіть діставали зі складів.
А от наприклад Естонія передала Україні всі свої 155 мм гаубиці.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:46 Ответить
Дякуємо Ізраїлю, за посильну та дієву допомогу Українцям!
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Смерть московітам!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
09.06.2025 17:14 Ответить
Уявляю реакцію всяких скабєєвих з соловйовами...
показать весь комментарий
09.06.2025 17:21 Ответить
Дякую, дякую, звісно. Але є малееееньке питаннячко. Точно Ізраїль передав Україні? Чи може Ізраїль передав їх США, а вже США передали Україні?
Як то кажуть, все ніби і вірно, але є нюанс.
Але навіть так можна подякувати. По крайній мірі це не щуряча позиція Швейцарії, що таки дозволила продати танки Leopard-1 назад в Німеччину за умови гарантій не відправлення їх потім в Україну.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:29 Ответить
У Швейцарії все вирішують банкири,а гроші,як відомо,******* тишу..
показать весь комментарий
09.06.2025 17:40 Ответить
Ну, формально Ізраіль "повернув їх США, але вони поїхали до України".. "заблукали
І Пуйло свому корешу Нетаньягу не може нічого пред'явити, бо той: "а я що, я тут ні до чого, це американці, Трампа питай"
показать весь комментарий
09.06.2025 17:43 Ответить
Я б це не афішував. Передали ? Класно. І тиша, як на кладовищі. Чого піднімати хвилю ? Як з мостом. Підірвали, не впав, а галасу на весь світ "ОЙО міст розвалився!" Аби впав, так це було б суперкласно.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:45 Ответить
Интересно прошли модернизацию до PAC-3..
показать весь комментарий
09.06.2025 17:46 Ответить
це на фоні передачі 20 тис ракет США ізраілю, які обіцяли Україні....
Що толку від того ОДНОГО старого пєтріота?????? (і то ен врю!!! бреше бродський)

20 тис ракет проти шахедів це важливіше, ніж 1 петріот якого сьогодні 2 кінжали влучили і ми втратили
показать весь комментарий
09.06.2025 17:48 Ответить
Воно тобі надо? У тобе під вікнами, твоя корова в калюжі загрузла, а ти, нє шоб трахтор із Челябіньську на виручку кликати, пиво жлкктеш і по клаві стукаєш..
показать весь комментарий
09.06.2025 18:03 Ответить
Якщо сказав "А", то кажи і "Б". Скільки і коли? Бо коли нам передавали петріоти німці чи голандці, то це все анонсувалося. А тут бояться навіть визнати сам факт. Ось, до речі, як вони самі використовували ці петріоти:

Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.

Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.

«Яхалом» або "діамант" (під такою назвою Patriot був відомий в Ізраїлі) знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).

З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.

Після того, як «Патріот» був назавжди знятий з озброєння, його персонал був перекваліфікований для роботи з «Залізним куполом», а батареї і перехоплювачі, що залишилися, були відправлені на зберігання.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:51 Ответить
Дякуємо Ізраіль!!
показать весь комментарий
09.06.2025 17:55 Ответить
Вообще то не израиль а сша передали. Эти комплексы всегда были на балансе у США. и обслуживание их тоже оплачивалось США. Израиль там только пальцем указывал что делать, а рабы из США все исполняли. Так как Иракские СКАДы более не летят и США поставили в израиль ТНААД или как их там с рабами-гоями, то эти патриоты там как пятая нога собаке. Вот и скинули 2 штуки. Байден когда то это запустил. А теперь этот хмырь понтуется, мол мы да мы. Израилю русня нужнее чем кучка украинцев.
показать весь комментарий
09.06.2025 18:18 Ответить
I тут евреi на&^%&балi.
показать весь комментарий
09.06.2025 18:18 Ответить
 
 