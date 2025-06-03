708 19
У Держдепі вважають, що в переговорах РФ та України є "значний прогрес"
В Державному департаменті США заявили, що в переговорах України та Росії досягнуто значного прогресу.
Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За останні 4 місяці був досягнутий значний прогрес, зокрема, обмін військовополонених… особливо в тому, що стосується поранених та молодших військових", - сказала Брюс.
Водночас вона зазначила, що США підтримують саме "двосторонні зусилля сторін" та не залучені до переговорів на пряму.
При цьому Брюс зазначила, що Вашингтон, оцінюючи хід переговорів, звертає увагу на факти, а не на заяви сторін.
"Ми дивимося за тим, що люди роблять, а не за тим, що вони говорять", - зазначила вона.
Топ коментарі
+6 Urs
показати весь коментар03.06.2025 23:47 Відповісти Посилання
+6 Сергей Муляр #484800
показати весь коментар03.06.2025 23:50 Відповісти Посилання
+5 Ігор Петрович
показати весь коментар03.06.2025 23:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Обналичить крапленую колоду карт!!!