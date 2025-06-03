У Держдепі вважають, що в переговорах РФ та України є "значний прогрес"

В Державному департаменті США заявили, що в переговорах України та Росії досягнуто значного прогресу.

Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні 4 місяці був досягнутий значний прогрес, зокрема, обмін військовополонених… особливо в тому, що стосується поранених та молодших військових", - сказала Брюс.

Водночас вона зазначила, що США підтримують саме "двосторонні зусилля сторін" та не залучені до переговорів на пряму.

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При цьому Брюс зазначила, що Вашингтон, оцінюючи хід переговорів, звертає увагу на факти, а не на заяви сторін.

"Ми дивимося за тим, що люди роблять, а не за тим, що вони говорять", - зазначила вона.

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