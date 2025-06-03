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Новини Мирні перемовини
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У Держдепі вважають, що в переговорах РФ та України є "значний прогрес"

Теммі Брюс

В Державному департаменті США заявили, що в переговорах України та Росії досягнуто значного прогресу.

Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні 4 місяці був досягнутий значний прогрес, зокрема, обмін військовополонених… особливо в тому, що стосується поранених та молодших військових", - сказала Брюс.

Водночас вона зазначила, що США підтримують саме "двосторонні зусилля сторін" та не залучені до переговорів на пряму.

Читайте: Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

При цьому Брюс зазначила, що Вашингтон, оцінюючи хід переговорів, звертає увагу на факти, а не на заяви сторін.

"Ми дивимося за тим, що люди роблять, а не за тим, що вони говорять", - зазначила вона.

Читайте: США розчаровані ультимативними вимогами РФ на переговорах з Україною, але не здивовані, - ЗМІ

Автор: 

Держдепартамент США (1648) переговори з Росією (1291)


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Топ коментарі
+6
довбойобами бувають не тільки чоловіки.
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03.06.2025 23:47 Відповісти
+6
Ні хто **** ***** суслика не бачить, і тільки ці ****** в держдепі бачать цілу зграю сусликів! Закусуйте, бо то не суслики, а білочки!
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03.06.2025 23:50 Відповісти
+5
схоже божевілля Трампа заразне
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03.06.2025 23:48 Відповісти
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довбойобами бувають не тільки чоловіки.
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03.06.2025 23:47 Відповісти
схоже божевілля Трампа заразне
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03.06.2025 23:48 Відповісти
так держдеп і е трамп
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04.06.2025 00:05 Відповісти
Нова методічка - раз є прогресс - немає санкцій, а прогрес буде завжди, навіть коли всі один одному бошки посшибають і нічого і нікого не залишиться - це для Трампа теж прогрес і дуже хороша новина - раз всі мертві - нема проблєм...
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04.06.2025 00:08 Відповісти
вірус "два-три тижні"

.
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04.06.2025 00:09 Відповісти
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03.06.2025 23:49 Відповісти
Ні хто **** ***** суслика не бачить, і тільки ці ****** в держдепі бачать цілу зграю сусликів! Закусуйте, бо то не суслики, а білочки!
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03.06.2025 23:50 Відповісти
Так, опора захиталася. Вважаю, це знічений прогрес. Про Ту, які тю-тю - то таке.
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03.06.2025 23:51 Відповісти
Трампу дістались надра, зєлєнскому пайцза на довічне правління, путін вже на Сумщині. Прогрес є, але не для України
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03.06.2025 23:54 Відповісти
Попри те, що публічно Зеленскій каже, що ні про що не домовляється, переговори таємно ведуться. Бо таємно тільки для українців. Про тиху зустріч на дві з половиной години за зачиненими дверима Умєрова з Медінским всі в курсі. Тільки Шмарафон мовчить.
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04.06.2025 00:00 Відповісти
ти був присутнім на цих перемовинах ?
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04.06.2025 00:03 Відповісти
Ні, воно просто зрадойоб і не бажає розуміти, що про обмін полоненими і повернення дітей домовлялися
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04.06.2025 00:08 Відповісти
Про що перемовлялись тет-а-тет таваріщ Умеров з таваріщем Мединським?

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04.06.2025 00:10 Відповісти
там щє турок був
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04.06.2025 00:15 Відповісти
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04.06.2025 00:06 Відповісти
Щоб не вводити санкції трамп ладен назватись головнокомандувачем і почати коврове бомбардування по території України. Брюс спеціально вжила у своїй заяві. Сам трамп затих і готується до стрибка. Це означає, що він вилізе з неочікуваною заявою для нас. Поки що лакеї готують грунт для цього. Маєм бути готові до всього…
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04.06.2025 00:12 Відповісти
Брюс назвала трампа головнокомандувачем. Хоча Америка не у війні. Це посил.
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04.06.2025 00:13 Відповісти
Так то Зеленский мог бы огласить: "Ху."йло и его свора еще живые благодаря доброй воле".

Обналичить крапленую колоду карт!!!
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04.06.2025 00:14 Відповісти
Нах.. На якій планеті вони живуть, довботрампи?!
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04.06.2025 00:16 Відповісти
 
 