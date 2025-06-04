В Госдепе считают, что в переговорах РФ и Украины есть "значительный прогресс"

В Государственном департаменте США заявили, что в переговорах Украины и России достигнут значительный прогресс.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние 4 месяца был достигнут значительный прогресс, в частности, обмен военнопленных... особенно в том, что касается раненых и младших военных", - сказала Брюс.

В то же время она отметила, что США поддерживают именно "двусторонние усилия сторон" и не вовлечены в переговоры на прямую.

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При этом Брюс отметила, что Вашингтон, оценивая ход переговоров, обращает внимание на факты, а не на заявления сторон.

"Мы смотрим за тем, что люди делают, а не за тем, что они говорят", - отметила она.

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