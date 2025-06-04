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Новости Мирные переговоры
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В Госдепе считают, что в переговорах РФ и Украины есть "значительный прогресс"

Теммі Брюс

В Государственном департаменте США заявили, что в переговорах Украины и России достигнут значительный прогресс.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние 4 месяца был достигнут значительный прогресс, в частности, обмен военнопленных... особенно в том, что касается раненых и младших военных", - сказала Брюс.

В то же время она отметила, что США поддерживают именно "двусторонние усилия сторон" и не вовлечены в переговоры на прямую.

Читайте: Рекордное с начала войны количество россиян поддержало мирные переговоры Украины и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

При этом Брюс отметила, что Вашингтон, оценивая ход переговоров, обращает внимание на факты, а не на заявления сторон.

"Мы смотрим за тем, что люди делают, а не за тем, что они говорят", - отметила она.

Читайте: США разочарованы ультимативными требованиями РФ на переговорах с Украиной, но не удивлены, - СМИ

Автор: 

Госдепартамент США (1851) переговоры с Россией (1175)


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Топ комментарии
+10
Ні хто **** ***** суслика не бачить, і тільки ці ****** в держдепі бачать цілу зграю сусликів! Закусуйте, бо то не суслики, а білочки!
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03.06.2025 23:50 Ответить
+8
схоже божевілля Трампа заразне
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03.06.2025 23:48 Ответить
+7
довбойобами бувають не тільки чоловіки.
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03.06.2025 23:47 Ответить
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довбойобами бувають не тільки чоловіки.
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03.06.2025 23:47 Ответить
схоже божевілля Трампа заразне
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03.06.2025 23:48 Ответить
так держдеп і е трамп
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04.06.2025 00:05 Ответить
Нова методічка - раз є прогресс - немає санкцій, а прогрес буде завжди, навіть коли всі один одному бошки посшибають і нічого і нікого не залишиться - це для Трампа теж прогрес і дуже хороша новина - раз всі мертві - нема проблєм...
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04.06.2025 00:08 Ответить
вірус "два-три тижні"

.
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04.06.2025 00:09 Ответить
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03.06.2025 23:49 Ответить
Ні хто **** ***** суслика не бачить, і тільки ці ****** в держдепі бачать цілу зграю сусликів! Закусуйте, бо то не суслики, а білочки!
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03.06.2025 23:50 Ответить
Так, опора захиталася. Вважаю, це знічений прогрес. Про Ту, які тю-тю - то таке.
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03.06.2025 23:51 Ответить
Трампу дістались надра, зєлєнскому пайцза на довічне правління, путін вже на Сумщині. Прогрес є, але не для України
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03.06.2025 23:54 Ответить
Попри те, що публічно Зеленскій каже, що ні про що не домовляється, переговори таємно ведуться. Бо таємно тільки для українців. Про тиху зустріч на дві з половиной години за зачиненими дверима Умєрова з Медінским всі в курсі. Тільки Шмарафон мовчить.
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04.06.2025 00:00 Ответить
ти був присутнім на цих перемовинах ?
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04.06.2025 00:03 Ответить
Ні, воно просто зрадойоб і не бажає розуміти, що про обмін полоненими і повернення дітей домовлялися
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04.06.2025 00:08 Ответить
Про що перемовлялись тет-а-тет таваріщ Умеров з таваріщем Мединським?

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04.06.2025 00:10 Ответить
там щє турок був
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04.06.2025 00:15 Ответить
Представник Ердогана, який закликав поважати ху@ла і який вірить ху@лу?

"Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що з економічних міркувань солідарний із Росією, а також довіряє словам російського лідера Володимира Путіна щодо «якнайшвидшого припинення» війни проти України. Про це Ердоган заявив у поширеному 19 вересня інтервʼю американському громадському мовнику https://www.pbs.org/newshour/show/turkeys-erdogan-says-he-trusts-russia-just-as-much-as-i-trust-the-west PBS."
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04.06.2025 00:23 Ответить
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04.06.2025 00:06 Ответить
Щоб не вводити санкції трамп ладен назватись головнокомандувачем і почати коврове бомбардування по території України. Брюс спеціально вжила у своїй заяві. Сам трамп затих і готується до стрибка. Це означає, що він вилізе з неочікуваною заявою для нас. Поки що лакеї готують грунт для цього. Маєм бути готові до всього…
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04.06.2025 00:12 Ответить
Брюс назвала трампа головнокомандувачем. Хоча Америка не у війні. Це посил.
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04.06.2025 00:13 Ответить
Так то Зеленский мог бы огласить: "Ху."йло и его свора еще живые благодаря доброй воле".

Обналичить крапленую колоду карт!!!
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04.06.2025 00:14 Ответить
Нах.. На якій планеті вони живуть, довботрампи?!
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04.06.2025 00:16 Ответить
В чому є прогрес ніхто не знає , крім Трампа -
санкцій проти кремлівських рашистів поки що не буде 😠
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04.06.2025 00:18 Ответить
видно Маск забыл коробочку с наркотой в офисе
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04.06.2025 00:21 Ответить
Відірвані від реальності
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04.06.2025 00:22 Ответить
А я вважаю, що у Трампа на чолі виріс ще один член. І мені пофігу, що всі бачать, що його там нема.
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04.06.2025 00:27 Ответить
 
 