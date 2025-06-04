В Госдепе считают, что в переговорах РФ и Украины есть "значительный прогресс"
В Государственном департаменте США заявили, что в переговорах Украины и России достигнут значительный прогресс.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За последние 4 месяца был достигнут значительный прогресс, в частности, обмен военнопленных... особенно в том, что касается раненых и младших военных", - сказала Брюс.
В то же время она отметила, что США поддерживают именно "двусторонние усилия сторон" и не вовлечены в переговоры на прямую.
При этом Брюс отметила, что Вашингтон, оценивая ход переговоров, обращает внимание на факты, а не на заявления сторон.
"Мы смотрим за тем, что люди делают, а не за тем, что они говорят", - отметила она.
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+10 Сергей Муляр #484800
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+8 Ігор Петрович
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+7 Urs
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"Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що з економічних міркувань солідарний із Росією, а також довіряє словам російського лідера Володимира Путіна щодо «якнайшвидшого припинення» війни проти України. Про це Ердоган заявив у поширеному 19 вересня інтервʼю американському громадському мовнику https://www.pbs.org/newshour/show/turkeys-erdogan-says-he-trusts-russia-just-as-much-as-i-trust-the-west PBS."
Обналичить крапленую колоду карт!!!
санкцій проти кремлівських рашистів поки що не буде 😠