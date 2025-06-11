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Новости Мирные переговоры
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Хегсет признал Россию агрессором в войне, но не назвал Украину жертвой

Гегсет назвал Россию агрессором в войне против Украины

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является агрессором в развязанной войне против Украины, однако отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Республиканский сенатор Митч Макконнелл во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената, спросил у Хегсета, кто является агрессором в российско-украинской войне, а кто - жертвой.

На это глава Пентагона ответил, что именно Москва развязала войну, однако не сказал прямо, считает ли Украину жертвой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут выделять меньше средств на помощь Украине, - Хэгсет

Макконнелл также поинтересовался, какую сторону Хегсет хочет видеть победителем в войне. На это глава Пентагона ответил, что администрация Трампа стремится к "миру".

Кроме того, в ответ на вопрос сенатора о том, кого Хегсет хочет видеть победителем в российско-украинской войне, он сказал, что "интересам США лучше всего соответствует мирное урегулирование конфликта".

"Мы сейчас в ситуации, когда Владимир Путин знает, что президент Трамп является сильным лидером. Он знает, что его слово имеет вес... Президент Трамп нацелен на мир в этой войне. В конце концов, мир служит нашим национальным интересам. Именно поэтому мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, показывает, что мы понимаем мир и знаем, на чем хотим сосредоточиться, даже если признаем, что Россия - агрессор, и поддерживаем усилия украинцев", - добавил Гегсет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдепе считают, что в переговорах РФ и Украины есть "значительный прогресс"

Автор: 

россия (96246) США (27182) война в Украине (4750) Пит Хегсет (75)


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Топ комментарии
+6
рейган би ще раз вмер, якби побачив, на що кацапські гроші перетворили республіканську партію
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11.06.2025 22:00 Ответить
+5
Сподіваюсь громадянська війна знесе цю нечисть!!! Амінь.
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11.06.2025 21:49 Ответить
+3
***** И ВО ВСЕЛЕННОЙ *****!
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11.06.2025 21:46 Ответить
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***** И ВО ВСЕЛЕННОЙ *****!
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11.06.2025 21:46 Ответить
й п т т в о ю м а т ь!!! йому вже навіть штучний інтелект відмовляє у рекомендації для пошуку фахівців
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11.06.2025 22:06 Ответить
Когда- то Немцов сказал про путина
*** ...й на всю голову
Это он еще Трампа не видел
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11.06.2025 21:46 Ответить
Сказав А - скажи Б - не юли
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11.06.2025 21:47 Ответить
******! Який чудовий понос! Кольоровий! Нелогічний, смердючий! Але який цікавий для проктологів головного мозку!
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11.06.2025 21:48 Ответить
Мало того шо він тупий кончений алкаш, він ще має дебільну зачиску та користуєтся чимсь на кшталт брвильянтину.
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11.06.2025 21:48 Ответить
однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва Джерело: https://censor.net/ua/n3557404
А хто сказав, що він цього хоче?
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11.06.2025 21:49 Ответить
Сподіваюсь громадянська війна знесе цю нечисть!!! Амінь.
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11.06.2025 21:49 Ответить
Все чітко сказано. Вони і так важко видавили з себе це визначення, так що для початку піде.
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11.06.2025 21:50 Ответить
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11.06.2025 21:52 Ответить
Тобто в "національних інтересах" цього імбіцила зодувати Україну мордору, підсиливши економічний і людський потенціал свого потенційного ворога?
Німа слув...
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11.06.2025 21:52 Ответить
рудий стручок назбирав команду дебілів, таких самих, як він. Виправив помилку першого терміну, коли в його команді були цілком адекватні Майк Пенс, Курт Волкер, Джон Болтон
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11.06.2025 21:52 Ответить
як язик у дупі кремля є, а чий, в білому домі сказати не можуть
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11.06.2025 21:58 Ответить
рейган би ще раз вмер, якби побачив, на що кацапські гроші перетворили республіканську партію
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11.06.2025 22:00 Ответить
Та налійте йому вже горілки з перцем, та він все скаже
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11.06.2025 22:02 Ответить
Отже є ще в США ті, хто потроху обробляють цих дебілів і наводять на правильні думки
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11.06.2025 22:25 Ответить
 
 