Хегсет признал Россию агрессором в войне, но не назвал Украину жертвой
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является агрессором в развязанной войне против Украины, однако отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Республиканский сенатор Митч Макконнелл во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената, спросил у Хегсета, кто является агрессором в российско-украинской войне, а кто - жертвой.
На это глава Пентагона ответил, что именно Москва развязала войну, однако не сказал прямо, считает ли Украину жертвой.
Макконнелл также поинтересовался, какую сторону Хегсет хочет видеть победителем в войне. На это глава Пентагона ответил, что администрация Трампа стремится к "миру".
Кроме того, в ответ на вопрос сенатора о том, кого Хегсет хочет видеть победителем в российско-украинской войне, он сказал, что "интересам США лучше всего соответствует мирное урегулирование конфликта".
"Мы сейчас в ситуации, когда Владимир Путин знает, что президент Трамп является сильным лидером. Он знает, что его слово имеет вес... Президент Трамп нацелен на мир в этой войне. В конце концов, мир служит нашим национальным интересам. Именно поэтому мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, показывает, что мы понимаем мир и знаем, на чем хотим сосредоточиться, даже если признаем, что Россия - агрессор, и поддерживаем усилия украинцев", - добавил Гегсет.
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*** ...й на всю голову
Это он еще Трампа не видел
А хто сказав, що він цього хоче?
Німа слув...