РФ нарощує витрати на військову сферу, це план довготривалої агресії, - Каллас

Країни-члени НАТО мають нарощувати витрати на оборону, оскільки Росія планує довготривалу агресію.

Про це заявила верховна представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Торік Росія витратила на оборону більше, ніж усі країни ЄС разом. Цього року вона витрачає на військову сферу більше, ніж на охорону здоров’я, освіту та соціальну політику разом. Це довгостроковий план довготривалої агресії", - пояснила вона.

Каллас наголосила, що країни-члени НАТО мають значно збільшити оборонні бюджети.

За її словами, ще у 2014 році союзники по НАТО погодилися інвестувати 2% ВВП у сферу оборони, однак нинішня геополітична ситуація вимагає вже 5%.

Євросоюз має достатньо ресурсів, щоб виконати ці зобов’язання – лише за рахунок нових фінансових механізмів держави-члени можуть мобілізувати до 650 мільярдів євро на оборону за чотири роки, вважає Каллас.

Вона нагадала про загрози, які Росія становить не лише для Європи, а й для глобальної безпеки.

"Вона підтримує режим Асада, який застосовував хімічну зброю проти сирійського народу, озброює та тренує найманців від Сахеля до Судану, використовує тіньовий флот для незаконного постачання зброї до Лівії, прямо порушуючи міжнародне ембарго", - додала Каллас.

