797 12

РФ нарощує витрати на військову сферу, це план довготривалої агресії, - Каллас

Росія готується до тривалої агресії. Що сказала Каллас

Країни-члени НАТО мають нарощувати витрати на оборону, оскільки Росія планує довготривалу агресію.

Про це заявила верховна представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Торік Росія витратила на оборону більше, ніж усі країни ЄС разом. Цього року вона витрачає на військову сферу більше, ніж на охорону здоров’я, освіту та соціальну політику разом. Це довгостроковий план довготривалої агресії", - пояснила вона.

Каллас наголосила, що країни-члени НАТО мають значно збільшити оборонні бюджети.

За її словами, ще у 2014 році союзники по НАТО погодилися інвестувати 2% ВВП у сферу оборони, однак нинішня геополітична ситуація вимагає вже 5%.

Євросоюз має достатньо ресурсів, щоб виконати ці зобов’язання – лише за рахунок нових фінансових механізмів держави-члени можуть мобілізувати до 650 мільярдів євро на оборону за чотири роки, вважає Каллас.

Вона нагадала про загрози, які Росія становить не лише для Європи, а й для глобальної безпеки.

"Вона підтримує режим Асада, який застосовував хімічну зброю проти сирійського народу, озброює та тренує найманців від Сахеля до Судану, використовує тіньовий флот для незаконного постачання зброї до Лівії, прямо порушуючи міжнародне ембарго", - додала Каллас.

Євросоюз (14174) Каллас Кая (351)
Топ коментарі
+8
а чого б їм не нарощувати, бабла в путіна вистачає, ЄС ще досі платить десятки мільярдів за енергоносії росії
18.06.2025 11:41 Відповісти
+4
якщо санкції діють,то одразу питання-то звідки гроші??чи пендоси передали свої печатні матриці в аренду кацапам??четвертий рік санкцій а результат ми кожного дня наблюдаємо коли летить в наш бік
18.06.2025 11:43 Відповісти
+1
у них что денег не было до войны ? или он идиот напал с казной в 0 фублей)
18.06.2025 11:56 Відповісти
З 27 го року нібито вже зможуть не давати ***** гроші,,,, ну це як мінімум ще 5-6 років війни
18.06.2025 11:48 Відповісти
ну я думаю там эти 20миллиардов в год мало что решает
18.06.2025 12:00 Відповісти
а ви я так розумію вмієте рахувати і розумієте реальні суми які вижирає війна??і війна це не лише снаряди і ракети,це величезні ресурси кинуті на утримання людей....не можливо вести війну без надходжень,а вони йдуть....
18.06.2025 12:16 Відповісти
Надходження фінансів на нацистську россію іде через Індію і Китай.
18.06.2025 12:26 Відповісти
а танкери з нафтою та з газом пливуть до них балтикою??вам не смішно??
18.06.2025 12:31 Відповісти
Правильно, навіть Буданов казав що мобілізаційний потенціал України дозволяє воювати до 2033 року. Кого хвилює що буде потім, головне - воювати.
18.06.2025 12:25 Відповісти
В нас нема альтернативи. Або воювати, або здознути. Вибора нам кремлівське х-ло не залишило.
18.06.2025 12:27 Відповісти
Ну у "вас" можливо, вибору й немає, в усіх інших є.
18.06.2025 13:59 Відповісти
Сучі європідари вже навіть не ховаються - кинули у пащу крокодилу Україну і моляться, що б він її подовше пережовував.
18.06.2025 14:00 Відповісти
 
 