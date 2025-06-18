УКР
Каллас: Україна - перша лінія оборони Європи, тому підтримка має тривати

каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Україна залишається першою лінією оборони для всієї Європи, і Європейський Союз має продовжувати підтримку задля власної безпеки.

Про це вона сказала у Страсбурзі під час дебатів у Європарламенті напередодні саміту НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо робити більше для України - заради нашої власної безпеки також", - наголосила Каллас, підкресливши, що ЄС уже відіграє активну роль у підтримці українського спротиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ нарощує витрати на військову сферу, це план довготривалої агресії, - Каллас

Вона процитувала слова генсека НАТО Марка Рютте: "Якщо ми не допоможемо Україні, нам доведеться вивчати російську мову", вказавши на необхідність рішучих дій проти агресора.

Каллас також зазначила, що Росія реагує лише на силу. Саме тому ЄС запропонував новий, 18-й пакет санкцій, який має посилити тиск на Кремль. За її словами, ці обмеження вже мають ефект: доходи РФ від експорту нафти скоротилися на десятки мільярдів доларів, а фонд національного добробуту зменшився на 6 мільярдів лише за останній місяць.

Окремо Каллас нагадала, що ЄС є найбільшим донором для України, надавши понад 50 мільярдів євро допомоги, зокрема у військовій сфері.

"Що сильнішою Україна є на полі бою сьогодні, то сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія, нарешті, буде готовою до розмови", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія просто не зацікавлена в мирі. Потрібно продовжувати тиск, - Каллас

отже, територія України буде полем бою ще надовго, бо з такою "підтримкою" чекати чогось іншого не варто
Не правда. УКРАЇНА ЦЕ ВАША ПЕРША ДРУГА ОСТАННЯ І ЄДИНА СИЛА ОБОРОНИ!
Без України ви за три дні і федеральний округ росії.
+5
"Ми маємо робити більше для України - заради нашої власної безпеки також", - наголосила Каллас.

Ну путужно, як і в попередні рази.

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
Главное, что бы это была не только "моральная поддержка"...
отже, територія України буде полем бою ще надовго, бо з такою "підтримкою" чекати чогось іншого не варто
Той варіант, коли будь-який результат є менш вигідним, аніж сам https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ процес.
***** вже давно поклав око на країни Балтії
не дарма цей уйопок посилює підарські бойові наступальні можливості на північно-західному напрямі
Не правда. УКРАЇНА ЦЕ ВАША ПЕРША ДРУГА ОСТАННЯ І ЄДИНА СИЛА ОБОРОНИ!
Без України ви за три дні і федеральний округ росії.
Вони це хто? Конкретна країна чи ЄС в цілому? Може хоча б трохи вивчите про кількість населення в ЄС та озброєння, літаків, танків і т.д?
Вони це Європа. Стурбована та безвільна
Толку з того населення ЄС і їх озброєння, як там одні сцикун
А чому ж Україна так преться в НАТО якщо вона "Єдина сила оборони " ,яка "обороняє " країни Балтії ,які є членами НАТО ,не бачу логіки .
Ні. Це вже не проканає. За спинами українців відсидітися не вийде.
Вийде, ще й як вийде. Достатньо щоб українська влада сама була в цьому зацікавлена.
А скільки європейських солдат воює на "першій лінії оборони Європи"?
Вони вже відкрито зізнаються, що їм вигідно вічно тут підтримувати війну, заради безпеки своїх дуп.
Ітіть вже на юх, заіпали.
І перша, і друга, і третя. Європу крім України ніхто не захистить
