Каллас: Україна - перша лінія оборони Європи, тому підтримка має тривати
Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Україна залишається першою лінією оборони для всієї Європи, і Європейський Союз має продовжувати підтримку задля власної безпеки.
Про це вона сказала у Страсбурзі під час дебатів у Європарламенті напередодні саміту НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо робити більше для України - заради нашої власної безпеки також", - наголосила Каллас, підкресливши, що ЄС уже відіграє активну роль у підтримці українського спротиву.
Вона процитувала слова генсека НАТО Марка Рютте: "Якщо ми не допоможемо Україні, нам доведеться вивчати російську мову", вказавши на необхідність рішучих дій проти агресора.
Каллас також зазначила, що Росія реагує лише на силу. Саме тому ЄС запропонував новий, 18-й пакет санкцій, який має посилити тиск на Кремль. За її словами, ці обмеження вже мають ефект: доходи РФ від експорту нафти скоротилися на десятки мільярдів доларів, а фонд національного добробуту зменшився на 6 мільярдів лише за останній місяць.
Окремо Каллас нагадала, що ЄС є найбільшим донором для України, надавши понад 50 мільярдів євро допомоги, зокрема у військовій сфері.
"Що сильнішою Україна є на полі бою сьогодні, то сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія, нарешті, буде готовою до розмови", - підсумувала вона.
не дарма цей уйопок посилює підарські бойові наступальні можливості на північно-західному напрямі
Без України ви за три дні і федеральний округ росії.
Ну путужно, як і в попередні рази.
