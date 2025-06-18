Для захвата Одессы врагу нужны большие силы, которых сейчас нет, - Силы обороны Юга

Для проведения операции по высадке на побережье Одессы и захвата города врагу необходимы значительные силы и средства, которых сейчас не наблюдается. В то же время Силы обороны юга Украины готовятся к различным сценариям развития событий.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военно-политическое руководство России не скрывает интерес к Одессе и югу Украины, но для проведения высадки требуется сосредоточение значительных сил. Если же враг решит наступать сухопутным путем, ему придется форсировать Днепр, захватить Херсон, Николаев и только потом дойти до Одессы - это большое расстояние и сложная задача.

Волошин напомнил, что враг даже не может легко захватить меньшие города, например Часов Яр или Торецк, а значит идеи о быстром захвате Одессы - это скорее пропагандистские выдумки.

Он также добавил, что Одесса регулярно подвергается атакам с использованием дронов "Шахед" и баллистических ракет, но город держит оборону, имеет мощное укрепление, а побережье оборудовано для противодействия десантным операциям - там есть огневые и инженерно-фортификационные средства.

Волошин подчеркнул, что угроза высадки не исключается, ведь враг может действовать коварно, с разных направлений, в том числе и из Приднестровья, где стоят российские войска. Поэтому Силы обороны уделяют особое внимание этому направлению.

