РУС
Новости Планы РФ о захвате Одессы
1 411 15

Для захвата Одессы врагу нужны большие силы, которых сейчас нет, - Силы обороны Юга

Сводка Генштаба

Для проведения операции по высадке на побережье Одессы и захвата города врагу необходимы значительные силы и средства, которых сейчас не наблюдается. В то же время Силы обороны юга Украины готовятся к различным сценариям развития событий.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военно-политическое руководство России не скрывает интерес к Одессе и югу Украины, но для проведения высадки требуется сосредоточение значительных сил. Если же враг решит наступать сухопутным путем, ему придется форсировать Днепр, захватить Херсон, Николаев и только потом дойти до Одессы - это большое расстояние и сложная задача.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На юге РФ ежедневно применяет боеприпасы с химическим веществом, - Силы обороны

Волошин напомнил, что враг даже не может легко захватить меньшие города, например Часов Яр или Торецк, а значит идеи о быстром захвате Одессы - это скорее пропагандистские выдумки.

Он также добавил, что Одесса регулярно подвергается атакам с использованием дронов "Шахед" и баллистических ракет, но город держит оборону, имеет мощное укрепление, а побережье оборудовано для противодействия десантным операциям - там есть огневые и инженерно-фортификационные средства.

Волошин подчеркнул, что угроза высадки не исключается, ведь враг может действовать коварно, с разных направлений, в том числе и из Приднестровья, где стоят российские войска. Поэтому Силы обороны уделяют особое внимание этому направлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая острая ситуация на Новопавловском направлении, враг пытается прорваться к админгранице Днепропетровщины, - Силы обороны

Автор: 

Одесса (8026) Одесская область (3828) Силы обороны юга (441) Одесский район (284) война в Украине (6239)
Топ комментарии
+8
Оно нах🌵 оно туди!!! 🌵Й вам на язик, дурні балаболи!! Займайтеся будівництвом чи хоч трошки мін снарядіть зарядами!! Ойфані балаболи, куди б вашу енергію пожіти в корисне русло !!! Як тільки "наші" Потужники щось заявляють для заспокоєння то вже око тіпається... 🙄🙄😒
18.06.2025 13:28 Ответить
+6
призначать верессучку старшою по обороні одеси, або й всього півдня ***** просило!
18.06.2025 13:42 Ответить
+4
Пам'ятаю, як нам у кінці 2021 року розповідали, що у кацапів "не було сил та засобів" для масштабної війни. Потім нам це розповідали у січні-лютому 2022 року. Лилось це з усіх щилин. Один НЕлох порадив маринувати шашлик. Інший агрохімік говорив, що наші західні партнери сіють паніку, одна із парасолькую відкривали "шатли" в Херсонській області, інший з ОПи хотів все розміновувати. І от, після того як у кацапів виявилось таки достатньо і сил і засобів окупувати 20% України, нам починають розповідати, що у ворога не достаньо "великі сили" щоб окупувати Одесу. Так, вірю, звичайно що вірю... як тут не повіриш.
18.06.2025 13:32 Ответить
Так у них є на Херсон та Миколаїв.
18.06.2025 13:26 Ответить
Хер хацапам вместо Херсона, два хера вместо Николаева и тачку херов вместо Одессы...
18.06.2025 13:32 Ответить
Зеленського з Оманським, ще немає!…
А як прибудуть, їм в РНБОУ, невідкладно шоу-СТАВКА, злампічать! Треба ж, якось, і нового Генпрокурора, увести в СХЕМИ, його попередніх утікачів, за кордон!?!.
18.06.2025 13:42 Ответить
А в нас ще є РНБО?😲
18.06.2025 14:31 Ответить
РНБОУ, як ДІЄВОГО органу, немає, там є лише штатна чисельність, якихось заброньованих осіб, для якоїсь роботи кадровикам та відповідей на дзвінки помічників ригоАНАЛІВ з ОПУ!!!
18.06.2025 14:55 Ответить
Он шёл на Одессу, а вышел с Херсона.
18.06.2025 13:43 Ответить
Для захоплення Одеси ворогові потрібні великі сили, яких наразі немає, - Сили оборони Півдня

І для чого то НАРАЗІ ?
18.06.2025 13:54 Ответить
Так само обладнане як на Сумщині чи Харківщині?!
18.06.2025 14:35 Ответить
Після цих заяв, розумієш, що Півдню грозить небезпека
18.06.2025 15:27 Ответить
Таке враження, що одеситам пропанують маринувати шашлики.
18.06.2025 16:32 Ответить
Ішаку треба доручити захист Одеси. Це чмо вже "захистило" і Харків, і Суми.
18.06.2025 20:51 Ответить
 
 