Плани РФ про захоплення Одеси
1 411 15

Для захоплення Одеси ворогові потрібні великі сили, яких наразі немає, - Сили оборони Півдня

Зведення Генштабу

Для проведення операції з висадки на узбережжя Одеси та захоплення міста ворогу необхідні значні сили та засоби, яких зараз не спостерігається. Водночас Сили оборони півдня України готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, військово-політичне керівництво Росії не приховує інтерес до Одеси та півдня України, але для проведення висадки потрібне зосередження значних сил. Якщо ж ворог вирішить наступати сухопутним шляхом, йому доведеться форсувати Дніпро, захопити Херсон, Миколаїв і лише потім дійти до Одеси - це велика відстань і складне завдання.

На півдні РФ щодня застосовує боєприпаси з хімічною речовиною, - Сили оборони

Волошин нагадав, що ворог навіть не може легко захопити менші міста, як-от Часів Яр чи Торецьк, а отже ідеї про швидке захоплення Одеси - це скоріше пропагандистські вигадки.

Він також додав, що Одеса регулярно зазнає атак з використанням дронів "Шахед" та балістичних ракет, але місто тримає оборону, має потужне укріплення, а узбережжя обладнане для протидії десантним операціям - там є вогневі та інженерно-фортифікаційні засоби.

Волошин підкреслив, що загроза висадки не виключається, адже ворог може діяти підступно, з різних напрямків, зокрема й із Придністров’я, де стоять російські війська. Тому Сили оборони приділяють особливу увагу цьому напрямку.

Найгостріша ситуація на Новопавлівському напрямку, ворог намагається прорватися до адмінкордону Дніпропетровщини, - Сили оборони

Автор: 

Одеса (5617) Одеська область (3492) Сили оборони півдня (466) Одеський район (299) війна в Україні (6288)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так у них є на Херсон та Миколаїв.
показати весь коментар
18.06.2025 13:26 Відповісти
Оно нах🌵 оно туди!!! 🌵Й вам на язик, дурні балаболи!! Займайтеся будівництвом чи хоч трошки мін снарядіть зарядами!! Ойфані балаболи, куди б вашу енергію пожіти в корисне русло !!! Як тільки "наші" Потужники щось заявляють для заспокоєння то вже око тіпається... 🙄🙄😒
показати весь коментар
18.06.2025 13:28 Відповісти
Хер хацапам вместо Херсона, два хера вместо Николаева и тачку херов вместо Одессы...
показати весь коментар
18.06.2025 13:32 Відповісти
Пам'ятаю, як нам у кінці 2021 року розповідали, що у кацапів "не було сил та засобів" для масштабної війни. Потім нам це розповідали у січні-лютому 2022 року. Лилось це з усіх щилин. Один НЕлох порадив маринувати шашлик. Інший агрохімік говорив, що наші західні партнери сіють паніку, одна із парасолькую відкривали "шатли" в Херсонській області, інший з ОПи хотів все розміновувати. І от, після того як у кацапів виявилось таки достатньо і сил і засобів окупувати 20% України, нам починають розповідати, що у ворога не достаньо "великі сили" щоб окупувати Одесу. Так, вірю, звичайно що вірю... як тут не повіриш.
показати весь коментар
18.06.2025 13:32 Відповісти
призначать верессучку старшою по обороні одеси, або й всього півдня ***** просило!
показати весь коментар
18.06.2025 13:42 Відповісти
Зеленського з Оманським, ще немає!…
А як прибудуть, їм в РНБОУ, невідкладно шоу-СТАВКА, злампічать! Треба ж, якось, і нового Генпрокурора, увести в СХЕМИ, його попередніх утікачів, за кордон!?!.
показати весь коментар
18.06.2025 13:42 Відповісти
А в нас ще є РНБО?😲
показати весь коментар
18.06.2025 14:31 Відповісти
РНБОУ, як ДІЄВОГО органу, немає, там є лише штатна чисельність, якихось заброньованих осіб, для якоїсь роботи кадровикам та відповідей на дзвінки помічників ригоАНАЛІВ з ОПУ!!!
показати весь коментар
18.06.2025 14:55 Відповісти
Он шёл на Одессу, а вышел с Херсона.
показати весь коментар
18.06.2025 13:43 Відповісти
Для захоплення Одеси ворогові потрібні великі сили, яких наразі немає, - Сили оборони Півдня

І для чого то НАРАЗІ ?
показати весь коментар
18.06.2025 13:54 Відповісти
Так само обладнане як на Сумщині чи Харківщині?!
показати весь коментар
18.06.2025 14:35 Відповісти
Після цих заяв, розумієш, що Півдню грозить небезпека
показати весь коментар
18.06.2025 15:27 Відповісти
Таке враження, що одеситам пропанують маринувати шашлики.
показати весь коментар
18.06.2025 16:32 Відповісти
Ішаку треба доручити захист Одеси. Це чмо вже "захистило" і Харків, і Суми.
показати весь коментар
18.06.2025 20:51 Відповісти
 
 