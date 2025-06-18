Для захоплення Одеси ворогові потрібні великі сили, яких наразі немає, - Сили оборони Півдня

Для проведення операції з висадки на узбережжя Одеси та захоплення міста ворогу необхідні значні сили та засоби, яких зараз не спостерігається. Водночас Сили оборони півдня України готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, військово-політичне керівництво Росії не приховує інтерес до Одеси та півдня України, але для проведення висадки потрібне зосередження значних сил. Якщо ж ворог вирішить наступати сухопутним шляхом, йому доведеться форсувати Дніпро, захопити Херсон, Миколаїв і лише потім дійти до Одеси - це велика відстань і складне завдання.

Волошин нагадав, що ворог навіть не може легко захопити менші міста, як-от Часів Яр чи Торецьк, а отже ідеї про швидке захоплення Одеси - це скоріше пропагандистські вигадки.

Він також додав, що Одеса регулярно зазнає атак з використанням дронів "Шахед" та балістичних ракет, але місто тримає оборону, має потужне укріплення, а узбережжя обладнане для протидії десантним операціям - там є вогневі та інженерно-фортифікаційні засоби.

Волошин підкреслив, що загроза висадки не виключається, адже ворог може діяти підступно, з різних напрямків, зокрема й із Придністров’я, де стоять російські війська. Тому Сили оборони приділяють особливу увагу цьому напрямку.

