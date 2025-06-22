Війська РФ атакували 3 ракетами та 47 дронами. Знешкоджено 28 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 22 червня війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької обл. та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основний напрямок удару - Чернігівщина!

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

