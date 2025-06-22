УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6799 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 100 3

Війська РФ атакували 3 ракетами та 47 дронами. Знешкоджено 28 БпЛА, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 22 червня війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької обл. та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основний напрямок удару - Чернігівщина!

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Також читайте: Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні,- Повітряні сили (оновлено)

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували безпілотниками Ніжинський район Чернігівщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки.

Автор: 

ракети (4184) Повітряні сили (3042) Шахед (1532)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свинособаки...
показати весь коментар
22.06.2025 09:41 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 09:56 Відповісти
..А что F-16 не используют для их уничтожения? Вон, израильтяне их довольно эффективно самолётами уничтожают..
показати весь коментар
22.06.2025 10:51 Відповісти
 
 