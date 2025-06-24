Ворог вранці обстріляв Херсон з артилерії: 6 поранених. За добу рашисти вбили чотирьох цивільних на Херсонщині

Шестеро жителів Херсону дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста з артилерії вранці 24 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З самого ранку російські окупанти вкрили вогнем Корабельний район Херсону. Під ударами опинилася житлова забудова.

Через "прильоти" у багатоквартирних будинках потрощено вікна та фасади, а також пошкоджено автівки.

"Шестеро людей – троє чоловіків та троє жінок – дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Наразі у лікарні перебувають пʼятеро потерпілих, одну – відпустили на амбулаторне лікування", - йдеться в повідомленні.

Також під ворожий обстріл у Корабельному районі близько 7.20 потрапив тролейбус.

Пошкоджено заднє скло. На щастя, водій та пасажири не травмувались.

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Качкарівка, Микільське, Милове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Осокорівка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

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