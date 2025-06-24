Враг утром обстрелял Херсон из артиллерии: 6 раненых. За сутки рашисты убили четырех мирных жителей на Херсонщине
Шестеро жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела города из артиллерии утром 24 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
С самого утра российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Под ударами оказалась жилая застройка.
Из-за "прилетов" в многоквартирных домах разбиты окна и фасады, а также повреждены автомобили.
"Шесть человек - трое мужчин и три женщины - получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.
Сейчас в больнице находятся пятеро пострадавших, одну - отпустили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Также под вражеский обстрел в Корабельном районе около 7.20 попал троллейбус.
Повреждено заднее стекло. К счастью, водитель и пассажиры не травмировались.
Обстрелы Херсонщины за сутки
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Берислав, Белозерка, Веселое, Гавриловка, Дарьевка, Дудчаны, Днепровское, Ивановка, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Качкаровка, Никольское, Меловое, Новоберислав, Нововоронцовка, Новодмитровка, Надднепрянское, Осокоровка, Александровка, Понятовка, Приднепровское, Республиканец, Садовое, Софиевка, Станислав, Чернобаевка и город Херсон.
Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали магазин и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 5 - получили ранения.
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