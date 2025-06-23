Удары РФ по Херсону: тяжело раненный сегодня мужчина скончался в больнице, обнаружено тело херсонца, погибшего в результате обстрела неделю назад
В результате российских обстрелов Херсона погибли еще двое жителей города.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что 48-летний мужчина, который в тяжелом состоянии сегодня был доставлен в больницу, умер.
"У пострадавшего были минно-взрывная травма и осколочные ранения головы и левого бедра, которые он получил в результате сбрасывания врагом взрывчатки с дрона около 6:40. Соболезнования родным и близким", - написал он.
Кроме того, стало известно о гибели еще одного херсонца.
"62-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, ориентировочно неделю назад в результате вражеского обстрела Днепровского района. Его тело нашли в доме. Соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в сообщении начальника ГВА.
Ранее сообщалось, что утром 23 июня враг атаковал с дрона мужчину в Херсоне, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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