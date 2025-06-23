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Новости Обстрелы Херсона
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Удары РФ по Херсону: тяжело раненный сегодня мужчина скончался в больнице, обнаружено тело херсонца, погибшего в результате обстрела неделю назад

Враг обстрелял Херсон

В результате российских обстрелов Херсона погибли еще двое жителей города.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что 48-летний мужчина, который в тяжелом состоянии сегодня был доставлен в больницу, умер.

"У пострадавшего были минно-взрывная травма и осколочные ранения головы и левого бедра, которые он получил в результате сбрасывания врагом взрывчатки с дрона около 6:40. Соболезнования родным и близким", - написал он.

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Кроме того, стало известно о гибели еще одного херсонца.

"62-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, ориентировочно неделю назад в результате вражеского обстрела Днепровского района. Его тело нашли в доме. Соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в сообщении начальника ГВА.

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Ранее сообщалось, что утром 23 июня враг атаковал с дрона мужчину в Херсоне, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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обстрел (28205) Херсон (2917) жертвы (2119) Херсонская область (4951) Херсонский район (391)


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Трамп розчарований........він очікує більше жертв. Мкні здається, що трамп вже більше русіфікований ніж путєн.
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23.06.2025 15:15 Ответить
 
 