В результате российского обстрела поврежден объект водоснабжения в Херсоне: возможны перебои с водой

В результате российского обстрела в Херсоне поврежден объект, который обеспечивает водоснабжение города. На время восстановительных работ возможны перебои с водой.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Херсона Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела Херсона поврежден объект, который обеспечивает водоснабжение города. На время восстановительных работ в части Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои или пониженное давление водоснабжения", - рассказал чиновник.

Также, вероятно, будут введены графики подачи воды.

Шанько заверил, что все необходимые службы работают на месте и делают все, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.

