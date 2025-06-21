РУС
В результате российского обстрела поврежден объект водоснабжения в Херсоне: возможны перебои с водой

В Херсоне поврежден объект водоснабжения из-за обстрелов РФ

В результате российского обстрела в Херсоне поврежден объект, который обеспечивает водоснабжение города. На время восстановительных работ возможны перебои с водой.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Херсона Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела Херсона поврежден объект, который обеспечивает водоснабжение города. На время восстановительных работ в части Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои или пониженное давление водоснабжения", - рассказал чиновник.

Также, вероятно, будут введены графики подачи воды.

Шанько заверил, что все необходимые службы работают на месте и делают все, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.

обстрел (29713) Херсон (3086) водоснабжение (728) Херсонская область (5252) Херсонский район (605)
