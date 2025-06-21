УКР
Внаслідок російського обстрілу пошкоджений об’єкт водопостачання у Херсоні: можливі перебої з водою

У Херсоні пошкоджений об’єкт водопостачання через обстріли РФ

Внаслідок російського обстрілу у Херсоні пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. На час відновлювальних робіт можливі перебої з водою.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста. На час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання", - розповів посадовець.

Також, ймовірно, будуть введені графіки подачі води.

Шанько запевнив, що всі необхідні служби працюють на місці та роблять усе, щоб якнайшвидше відновити подачу води.

